Qual o seu destino para os nove feridos prolongados de 2020?

O ano de 2020 vai ter que o dobro de feriados prolongados que em 2019. Os feriados perto do final de semana possibilitam que muitas pessoas possam ter uma folga mais longa no trabalho ou até mesmo solicitar uma semana de férias. Para muitos, é o momento perfeito para planejar uma viajem seja no Brasil ou no exterior sem ter que perder muitos dias de trabalho.

Fonte: Pixabay

2020 está só começando e muitas pessoas estão planejando como aproveitar o ano para descansar e conhecer novos lugares. Oportunidades não vão faltar para tirar uma folga em um dos nove feriados nacionais mais feriados locais e pontos facultativos.

Todos os feriados que caem durante dias úteis da semana, com exceção da quarta-feira, são potenciais para se tornarem um feriado prolongado. Abril se destaca com o maior número de feriados. Começando pelo dia 10 de abril que celebra a sexta-feira santa e seguido pelo domingo de páscoa dia 12. Duas semanas depois virá o feriado de Tiradentes na terça-feira 21 de abril que pode ser combinado com a folga do final de semana.

Novembro também é um mês que se marca por feriados em 2020. No dia 2 de novembro que é uma segunda-feira acontece o feriado de finados e no dia 15 de novembro a proclamação da república, que cai em um domingo. Mas nesse mesmo mês existe o “dia na consciência negra”, feriado em mais de de mil cidades no país.

Além disso, alguns trabalhadores podem aproveitar outras datas que são ponto facultativo como no Carnaval e Corpus Christi. Nesse caso não são feriado nacional, mas as muitas empresas e serviço público opta por não exercer atividades ou ainda que esteja em funcionamento existe mais liberdade para que o funcionário possa ter dias de folga ou solicitar férias.

Mas o que os brasileiros planejam fazer nos feriados e dias em que podem descansar do trabalho? Viajar é uma das primeiras respostas que a maioria das pessoas reserva para dias de descanso da rotina. Seja pelo Brasil ou em destinos internacionais, o ano com mais feriados dos últimos tempos vai possibilitar que os catarinenses e brasileiros conheçam lugares novos.

Segundo a associação brasileira de viagens (ABAV), os roteiros nacionais ganham força entre turistas e os países Sul-Americanos onde o real é mais valorizado ainda são fortemente a preferência dos que estão planejando viagem de férias.

Entre os destinos mais longes está Las Vegas. A cidade de Nevada, Estados Unidos, recebe em torno de 200 mil brasileiros por ano e devido ao clima ameno é um destino certo para qualquer época do ano. Las Vegas sempre foi um destino procurado por seus cassinos, o que vêm mudando por parte dos brasileiros, que já matam a curiosidade jogando em casinos online. Sites com o CasinoTop10 Brasil classificam os melhores sites para brasileiros jogarem com uma experiência completa de cassino sem precisar sair de casa.

Os brasileiros que viajam à Vegas procuram cada vez mais por passeios junto à natureza como o helicóptero pelo Gand Canyon ou mesmo para conhecer os hotéis da cidade que nunca dorme. Las Vegas oferece diversos passeios turísticos por seus hotéis característicos como o “The Venetian” que reproduz a cidade de Veneza na Itália para que os hóspedes e visitantes possam até mesmo fazer passeios por gôndolas como se estivessem em férias de verão pela europa.

Fonte: Pixabay

Para os catarinenses que sonham em viajar para europa, vão poder aproveitar o fato de que Portugal continua liderando como um dos destinos preferidos dos brasileiros na Europa. Devido à facilidade da língua e as semelhanças entre comportamento e até mesmo na parte culinária, Portugal é um destino perfeito para os brasileiros que vão fazer a sua primeira viagem internacional.

Para os que estão sem orçamento e mesmo assim procuram se entreter nos nove feriados prolongados de 2020, o que não faltam são atrações em Santa Catarina. O litoral catarinense inclusive é destino de férias de muitos estrangeiros que se deslocam para o Brasil para aproveitar as nossas belezas naturais.

Pelo litoral catarinense você vai poder aproveitar a culinária de diversos restaurantes para todas as preferências, baladas, praias próprias para o Surf outras para os que buscam tranquilidade. Para os que ficarem em São Joaquim vão poder degustar um dos vinhos mais premiados do estado e uma gastronomia única. Basta se entregar aos gostos da Serra Catarinense e conferir aqui no São Joaquim Online as melhores recomendações dos restaurantes e vinícolas que garantem ser uma boa escola para os momentos de descanso e descontração.