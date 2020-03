Renovação na Associação Empresarial De São Joaquim – Eleição e Posse da Diretoria da ACISJO biênio 2020/2022

Há 05 anos atuando junto a empresários de São Joaquim e região, a Associação Empresarial De São Joaquim – ACISJO vem firmando-se como uma das entidades de classe mais importantes, trabalhando voluntariamente pelo fortalecimento e expansão da classe empresarial e do associativismo, além de estar comprometida com os projetos ligados ao desenvolvimento da serra catarinense. Com isso a entidade busca se consolidar como um importante agente motivador para o desenvolvimento econômico de São Joaquim e região, galgando o reconhecimento pela representatividade, parcerias e ações desenvolvidas.

Imparcialidade nas ações, incentivo ao empreendedorismo, associativismo como princípio, credibilidade perante a sociedade e transparência no que faz: estas são as diretrizes fundantes desta associação.

Na noite de 06 de Março de 2020, na sede da CDL São Joaquim, aconteceu a eleição e posse da diretoria da Associação Empresarial De São Joaquim – ACISJO para o biênio 2020/2022.

A chapa intitulada “ACISJO para Todos” foi a única inscrita sendo eleita por aclamação, tendo como seus diretores Felipe Vieira Do Nascimento como presidente, Eduardo Zabot como vice, Artur Da Silva Souza é o Diretor Financeiro, Maria Julia De Oliveira Silva como Diretora Secretária e Sandro Koerich Vieira como 2º Secretário. Já no Conselho Fiscal estão Léa Dutra Corrêa, Simon Galileu Ramos e Agnelo Oliveira Pinto, tendo como Suplentes Camila Dutra Corrêa, Mateus Nunes Durand e Sara Dutra Corrêa.

Ao ser empossado, o novo Presidente, Felipe, fez uso da palavra e ressaltou “nosso objetivo nesta gestão é fazer a ACISJO crescer através dos Núcleos Setoriais, divulgar os serviços da Associação e fomentar o empreendedorismo no município”.

Na ocasião foi feita a prestação de contas da gestão anterior e os números positivos foram apresentados.

Para conhecer o trabalho da ACISJO e saber os benefícios e vantagens oferecidos pela Associação entre em contato pelo fone (49) 9 9906-2349 ou visite o escritório de segunda a sexta-feira das 14h às 17h anexo a Ramos Topografia.