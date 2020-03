Turma do Magistério do Turma do Magistério do Colégio São José se reencontra após 40 anos

A turma do Magistério de 1979 se reencontrou no dia 15 de fevereiro no São Joaquim Park Hotel.

Foram momentos marcantes com homenagens, amigo secreto, lembranças através de fotos. A turma pode contar com a presença de alguns de seus Professores prestando-lhes uma linda homenagem: Anildo Bertoldo (Tio Pido), Dr. Antonio Hugen Nunes, Dr. Ivanildo Castello de Barros, Neri Antonio Chiodelli.

LISTA DAS ALUNAS PRESENTES

Ana Maria de S. Nunes

Ana Maria Tortelli

Cecília dos S. Cardoso

Clezi Regiani C. Palma

Estela Maris Mariotti

Gelci Cardoso de Oliveira

Jane Bianchini

Leonilda Ap. Tortelli

Lizet Magali Vieira

Márcia Regina Goulart

Marlene Ap. Ribeiro

Maria Helena Nunes

Maria Lúcia Nunes

Maria Sandra C. Arioli

Nara Souza

Rita Sueli Ferreira

Syomara F. Bleyer Aguiar

Sarita C. Fonseca Varela

Terezinha de F. Oliveira