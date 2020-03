Produtores de Maçã de São Joaquim e de SC protestam na capital contra tributação de Defensivos Agrícolas

A Associação de Produtores de Maçã e Pera – AMAP , juntamente com a FAESC e Sindicatos Rurais marcaram posicionamento nesta quarta-feira (11) na audiência pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina que discute a manutenção da isenção da alíquota de ICMS sobre os defensivos agrícolas.

FAESC reúne 1.400 produtores contra tributação de defensivos agrícolas

Representantes dos Sindicatos Rurais de todo Estado lotam Assembleia Legislativa durante audiência pública nesta quarta-feira em Florianópolis

O setor é contra a proposta de aumentar a tributação de todos os insumos agrícolas de zero a 17% (com exceção de medicamentos veterinários e vacinas) e busca sensibilizar as autoridades competentes para um recuo na proposição. No mês que vem, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), órgão que reúne os secretários da Fazenda de todos os estados e do Distrito Federal, decidirá se a isenção sobre esses produtos (Convênio 100) será mantida ou se haverá cobrança de ICMS. Caso decidir pela tributação, a medida terá impacto em todo o território nacional.

Governo de Santa Catarina diz que não estuda nenhum aumento de impostos dos Defensivos Agrícolas

MAIOR AUDIÊNCIA DA HISTÓRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA

À Assembleia Legislativa, através das comissões de Finanças e Tributação e de Agricultura e Política Rural, promove nesta quarta-feira 11 de março, a partir das 13h30 no Plenarinho Stuart Wright, uma audiência pública para debater o fim a isenção de ICMS sobre os defensivos agrícolas em Santa Catarina. Solicitado pelo deputado Marcos Viera (MDB), o encontro visa abordar o tema junto a entidades e o governo estadual, uma vez que a Lei 17.820, aprovada em dezembro de 2019, que garante a isenção tem validade até 30 de abril desse ano.

