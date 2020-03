A Serra do Rastro teve uma nova queda de barreira, pedras e detritos durante a noite desta última quarta-feira 11 de Março.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o incidente ocorreu no quilômetro 407,500 da SC-390, na Serra do Rio do Rastro.

O trânsito segue em meia pista e será necessário o auxílio de máquinas para retirar a barreira. Motoristas devem trafegar com cuidado pelo trecho.