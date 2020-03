População superlota Supermercados, pode faltar leite em São Joaquim

Em meio ao Decreto de fechamento de estabelecimentos comercias e a suspensão de diversos serviços públicos confusionado pela pandemia do Coronavírus, a população fez o inverso do que alertou as autoridades em relação ao pânico que isto poderia causar e superlotou os supermercados da cidade.

De acordo com os supermercados ainda existe muitos mantimentos em estoque, com exceção do leite que já começa a ficar escasso, uma vez que a população de São Joaquim está comprando em grande quantidade o que pode fazer com que o produto desapareça das prateleiras em um ou dois dias.

O preço do leite também já subiu 03 vezes em menos de 24 horas.