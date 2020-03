Heróis da Estrada – Caminhoneiros arriscam suas vidas para transportar o alimento em meio a Pandemia

Neste momento, diante da ameaça mais mortal deste século, em que todas as pessoas desta cidade, deste estado e de muitos países no mundo se enclausuram com o medo e o pavor do Coronavírus, existem heróis que não tem a mesma sorte de ficar na casa com as suas famílias, pois foram enviados para CEASAS, supermercados a e grandes centros de abastecimento das cidades, mais populosas desse Brasil, para transportar carregamento de frutas e alimentos, para que não haja fome nem desabastecimento….

Esses heróis, caminhoneiros devem receber todo o mérito, aplausos e carisma, pois não haverá de faltar nada porque eles estão lá, na luta, por todos nós, mesmo arriscando as suas vidas e a de suas famílias. A todos os caminhoneiros: “O nosso reconhecimento de verdadeiros heróis da nação“