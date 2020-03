Governo suspende pesagem de caminhões nas rodovias federais a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira (23) está suspensa a pesagem de caminhões em todas as rodovias federais. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, a medida vale para as estradas administradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pelas concessionárias privadas.

A iniciativa tem como objetivo evitar um maior tempo de parada e de contato entre os caminhoneiros e os profissionais que realizam as pesagens. O governo prepara ainda medidas de orientação e de triagem em pontos estratégicos dos principais corredores logísticos do país.

Outra medida anunciada pelo governo federal é em relação aos portos brasileiros. Uma recomendação conjunta entre Secretaria Nacional de Portos e o Ministério Público do Trabalho (MPT) prevê a padronização de ações de proteção aos trabalhadores portuários.

Por Notícias Santa Catarina