Aviso Especial – O frio será forte para a Época do Ano!

O Climaterra e a Central do Tempo de Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho emitiram um aviso especial, na manhã deste domingo (12), alertando sobre o ingresso de uma Forte Massa de Ar frio, de origem polar, que provocará queda acentuada na temperatura, geadas intensas e prejuízos nas lavouras.

AVISO ESPECIAL

►NESTA TERÇA-FEIRA O DESLOCAMENTO DE UMA FRENTE FRIA AO LONGO DE SC, VAI GERAR INSTABILIDADES EM TODAS AS REGIÕES (CHUVA E TROVOADA), NO GERAL COM FRACA ATIVIDADE SENDO MAIS REPRESENTATIVA NO OESTE. MUITO PONTUALMENTE PODE TER CHUVA FORTE. QUEDA BRUSCA NA TEMPERATURA COM A PASSAGEM DA FRENTE FRIA SOBRETUDO NO FINAL DO DIA E NOITE.

► SEGUNDA FORTE MASSA DE AR FRIO DE ORIGEM POLAR INGRESSA NO SUL DO BRASIL NESTE MÊS DE ABRIL.

►NOS DIAS 15 A 17 (QUARTA AO SEXTA-FEIRA) O FRIO SERÁ FORTE PARA ÉPOCA DO ANO COM MÍNIMAS ENTRE -3/0°C (NO PICO DO FRIO) EM ALGUNS PONTOS DO TOPO DA SERRA. CHANCE DE MARCAS NEGATIVAS EM ÁREAS DE BAIXADAS DO CENTRO, CAMPOS DE PALMAS. MARCAS EXPRESSIVAS PODEM SER REGISTRADAS NA PRÓXIMA SEMANA ENTRE 15 A 17. NO SÁBADO E DOMINGO E FRIO PREVALECE PORÉM COMEÇA A PERDER FORÇA. OUTRO PERÍODO DE FRIO DE INVERNO QUE SC SENTIRÁ NESTE MÊS DE ABRIL (CONDIÇÃO NÃO TÍPICA).

► GEADA DE INTENSIDADE MODERADA A FORTE NAS BAIXADAS E FUNDOS DE VALES, ENTRE 16 A 17 DE ABRIL NAS ÁREAS ACIMA DOS 1000/1200 m DO OESTE (CAMPOS DE PALMAS), CENTRO E PLANALTO SUL (ESPECIALMENTE O TOPO DA Serra). GEADA FRACA E ISOLADA NAS BAIXADAS DO OESTE, CENTRO E PLANALTOS ACIMA DOS 800/900 m.

►PREJUÍZO NAS LAVOURAS DE VERÃO MUITO TARDIAS, BATATA E HORTAS COMERCIAIS E PASTAGENS DE VERÃO/NATIVAS.

►PROSSEGUE A ESTIAGEM MESMO COM A PASSAGEM DA FRENTE FRIA. NOVAMENTE TEREMOS DIAS DE INVERNO EM PLENO COMEÇO DE OUTONO EM SC! É MUITO RARO TER DOIS INTERVALOS DE FRIO DESTE PORTE EM ABRIL. EM 1978 TIVEMOS UM ABRIL BEM FRIO E SECO, MAIS INTENSO QUE ESTE.

PITER SCHEUER E RONALDO COUTINHO