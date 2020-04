Em São Joaquim idosa ganha serenata de ex- colegas professores na janela para celebrar seus 90 anos

“A intenção foi fazê-la se sentir amada, apesar da distância física em que a família, amigos se encontram. Só de nos ver pela janela ela já ficou muito feliz e, assim, o aniversário não passou em branco”.

Durante a quarentena do coronavírus, acabamos mudando muito a nossa maneira de se relacionar com as pessoas. Mesmo os eventos mais simples e aparentemente entediantes que tínhamos começam a fazer falta. Um abraço amigo, uma mesa de bar, um prato-feito no restaurante ou um futebol… tudo isso faz falta. Imagina então o aniversário de um ente querido? Mas mesmo com a pandemia, é possível arranjar alguns jeitos de homenagear as pessoas que a gente ama com pouco risco.

Quem ganhou um presente lindo no seu aniversário foi a Dona Maria Helena Ribeiro, professora aposentada.



Suas ex colegas professoras de escola, amigos se reuniram em frente à janela de seu apartamento e, em distâncias seguras, cantaram uma serenata para a aniversariante, que recebeu uma linda surpresa, ficou acompanhando de sua janela está bela e merecida homemagem.

Imagens Foto Argus