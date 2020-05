Dia do Trabalho – Homem com câncer trabalha catando latinhas para pagar remédios na Serra Catarinense

Evilazio Branco, senhor de 60 anos, catador de reciclados, residente em Lages na Serra Catarinense, no bairro Santa Helena. Uma pessoa honesta e trabalhador exemplar, apesar de toda situação difícil e delicada que se encontra, ainda assim continua com suas atividades. Seu Evilazio desenvolveu um tumor no pescoço e está fazendo quimioterapia, mas, por incrível que pareça, seu direito de “encosto” foi negado. O processo já está em andamento junto ao advogado, porém, até que seja aprovado, está exercendo seu trabalho para comprar seus remédios. Estamos, aqui para tentá-lo ajudar e seria muito bom contar com vocês também! Fone para contato através do 49 89230622.