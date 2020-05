Novidades no Clube do Livro

“A escrita tem a magia de reinventar” (Luciana AD)

E aqui estamos nós, reinventando nosso Clube, querendo passar mais tempo com vocês, querendo sonhar junto, desejando virar páginas, escrever histórias e trazer sempre novidades.

Sumimos?! Sim! Um pouco. Sumimos para reinventar, reestruturar e reorganizar. Depois desse tempo de descanso, voltamos com um novo gás, uma nova rotina e um novo time.

O que teremos de diferente? Indicações dos gêneros mais variados da nossa literatura. Obras dos autores brasileiros da nova geração, que começam a fazer história, estarão diariamente aqui, para vocês conhecerem um pouquinho mais e escolherem a sua próxima leitura.

Entrevistas, resenhas, história… pensou em livro, pensou “Clube do Livro São Joaquim On-line”. O que você procurar, você vai encontrar aqui.

Tem uma dica literária, gostaria de ver algum assunto do mundo literário por aqui? É só entrar em contato e traremos para você.

Com muita alegria queremos apresentar o nosso time de parceiros que estarão por trás de cada letrinha aqui no Clube.

Bia Chiodeli, eu mesma, ou a mamãe do Miguel, 🤣, que vocês já conhecem como colunista, estou liderando esse time. Instagram: @biachiodelibrigadeiros ou @biarosachiodeli

Cici Marinho, colunista colaboradora desde o início do nosso clube, e blogueira literária do IG @cici_books. A Cici é de Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo.

E nossos blogueiros literários parceiros que trarão novidades do mundo literário e muito mais:

Andréia Coutinho do IG @booksbydeia. A Déia é de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.

Jefferson Cavalcante do IG @bibliotecadojeff. O Jeff é de Sobral, no Ceará.

Cada um de um cantinho do Brasil, unidos por esse amor e para trazer o melhor para você.

Nos conhecemos através do Amigo Secreto do Clube do Livro Nacional. Ao longo das matérias, falaremos sobre isso! Uma ideia superbacana para épocas especiais do ano!

Fiquem de olho no Clube do Livro e não percam as novidades que vem por aqui.