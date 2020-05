Poço artesiano começa a ser Perfurado no Santa Paulina em São Joaquim

Nesta primeira etapa serão três poços na cidade

Iniciou na segunda-feira (11), a perfuração de um poço artesiano, no Bairro Santa Paulina em São Joaquim. Esse poço será usado pela CASAN em um primeiro momento para abastecer os reservatórios da cidade.

São Joaquim foi o primeiro município a receber o kit de perfuração de poços artesianos, devido à gravidade de escassez de água para a população. Os equipamentos foram viabilizados através do Consórcio Intermunicipal de Meio Ambiente – Cisama.

Os prefeitos da Amures aprovaram em assembleia por videoconferência, que serão perfurados três poços por município para acelerar o atendimento a todos. O caso de São Joaquim é excepcional e será implantado um poço inicialmente.

O Presidente da AMURES, prefeito de Anita Garibaldi João Cidinei da Silva, juntamente com o Prefeito Giovani Nunes, estiveram no pátio da Prefeitura de São Joaquim, onde o poço está sendo aberto.

“Estamos unidos com os Prefeitos da AMURES, as nossas dificuldades são as mesmas, iniciamos aqui em São Joaquim, onde está muito afetado com a falta de água, agradeço a parceria dos Prefeitos, além daqui da Santa Paulina, vamos furar mais dois poços no interior de São Joaquim, além comprar cisternas para armazenar água e não deixar a cidade desassistida” comenta o Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes.

O Presidente da AMURES, explica que a importância desta ação é amenizar a falta de água nos municípios mais afetados. “Estamos aqui em São Joaquim, onde é uma das cidades mais afetadas na estiagem, isso chega numa boa hora e mostra a união da AMURES aqui na região” salienta João Cidinei da Silva.

Depois de Lages e São Joaquim, o kit de perfuração de poços artesianos será deslocado para Campo Belo do Sul, Rio Rufino, Urubici, Bom Retiro e os demais municípios. O rodízio obedecerá a critérios de prioridades de cada cidade.