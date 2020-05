Clube do Livro: “Dica do Dia” 13/05/2020

Preparados para mais uma obra brasileira?! Vamos lá!! Hoje tem romance na área.

DICA DO DIA

As Duas Faces de Angel

Entre o ódio e o amor

Katherine Laura Leighborn

Ano de publicação: 2019

Editora Independente

Gênero: Romance e Suspense

Disponível em e-book: Kindle e Kindle Unlimited e físico com a autora.

Sinopse

Angeline é uma das herdeiras do grupo Cavendish Steel. Uma piloto da Nascar que adora velocidade e não mede esforços para vencer. Inserida em um universo masculino, nada a intimida, pelo contrário, ela intimida seus adversários. Fora das pistas, sua vida é tão fria como uma máquina. Linda e com o rosto de um anjo, mas é um demônio por escolha própria, não se importa com nada ou ninguém.

Porém, por trás dessa escolha, existe um passado obscuro que Angel e sua família pretendiam deixar enterrado. Ela só não esperava que seu caminho cruzasse com o de Matt, um lindo e determinado contador que, em busca de sua própria redenção, fará o possível e o impossível para encontrar o coração perdido dela, entrando em uma guerra de sentimentos opostos, ódio e amor! Contém gatilhos.

IG da autora: @escritora.katherinelaura