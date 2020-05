Estudo demonstra importância do manejo com fogo nos campos da Serra Catarinense

A substituição de campos naturais por vegetação lenhosa, como arbustos e árvores, ameaça vários ecossistemas não florestais ao redor do mundo. Essa transformação da paisagem ocorre quando alguns distúrbios são impedidos de ocorrer. Esses distúrbios geralmente envolvem queimadas e pastoreio e pode ocorrer de forma espontânea ou induzida pela ação humana. De maneira geral, o manejo de áreas de campos e savanas no mundo inclui a utilização secular de regimes de fogo, através da queima, e do pastoreio por herbívoros de médio e grande porte. Em alguns destes sistemas esses distúrbios foram incorporados de tal forma que que sua restrição pode causar mais danos do que se esses distúrbios forem mantidos. Assim, parece cada vez mais claro para a ciência que o impedimento desses distúrbios transformaria esses ecossistemas não florestais.

Infelizmente ainda é bastante controverso e pouco compreendida a função ecológica do fogo em ecossistemas propensos ao fogo. Nesses ecossistemas o fogo é frequentemente restringido (proibido) quando são convertidos em áreas protegidas (unidades de conservação). É o caso por exemplo de savanas, estepes e campos da América do Norte e África, campos sulinos e o cerrado no Brasil. Isso pode gerar consequências catastróficas na paisagem, na biodiversidade, no funcionamento dos ecossistemas e, consequentemente, na vida das pessoas, especialmente daqueles que dependem desses ecossistemas para sobreviver.

A importância do fogo e de seu manejo no Brasil já vem sendo discutida e demonstrada nas últimas décadas. O bioma Pampa, por exemplo, que faz parte dos campos sulinos, é dependente desses distúrbios, e sem uma gestão adequada pode se transformar em outra paisagem. O cerrado é um outro exemplo onde o fogo é fundamental como componente intrínseco da paisagem e importante para manter a biodiversidade. Nesses ambientes, as espécies estão adaptadas ao fogo e muitas vezes dependem dele para sua existência. Dessa forma, precisamos entender que o fogo nem sempre é algo negativo mas que pode fazer parte da dinâmica de certos ecossistemas.

Os campos do sul do Brasil são paisagens que apresentam uma biodiversidade única e muito rica, embora sejam frequentemente negligenciados. Em vários casos, essa paisagem só é possível graças aos distúrbios, através de regimes de fogo e do pastoreio pelo gado. Atualmente os campos estão ameaçados por vários fatores, especialmente pela mudança no uso da terra, como a substituição de campos nativos por monoculturas de pinus e soja e por um conjunto fraco de políticas de conservação implementadas pelo governo brasileiro. Nas áreas mais elevadas da região sul, os campos são intercalados com florestas de araucária, também ameaçadas e atualmente reduzidas para cerca de 12% de sua cobertura original. Mosaicos contendo florestas de araucária e campos de altitude integram uma paisagem que foi domesticada, moldada por sociedades pré-colombianas por meio do uso e manejo dos seus recursos ao longo de milênios. Essas sociedades contribuíram para a expansão das florestas de Araucária há pelo menos 2500 anos. Além disso, é provável que essas sociedades pré-colombianas tenham manejado o fogo nessas paisagens, uma vez que existem indícios de que o fogo se tornou mais frequente nesse período. Atualmente, o fogo é frequentemente utilizado por proprietários locais para promover a rebrota dos campos que servem de alimento para o gado.

Nos campos, quando o fogo e o pastoreio são impedidos, as touceiras e arbustos tendem a substituir pequenas ervas e gramíneas, ocasionando uma diminuição na quantidade de espécies de plantas e alterando o conjunto de espécies que lá habitam. Ao longo do tempo, os campos vão sendo dominados e substituídos por uma vegetação lenhosa, um fenômeno conhecido como adensamento de arbustos. Assim, o tipo de manejo aplicado aos campos pode conduzir a diferentes trajetórias, dependendo da manutenção ou do impedimento desses distúrbios aos quais a vegetação está adaptada.

Sobre o estudo

Nosso estudo foi desenvolvido na região serrana do estado de Santa Catarina, no Parque Nacional de São Joaquim e arredores, principalmente nos municípios de Urubici e Bom Jardim da Serra. Nós avaliamos a importância do manejo tradicional realizado por proprietários locais para os campos de altitude no sul do Brasil. Nessa região, o manejo tradicional consiste na utilização do fogo e da pecuária extensiva. Nas áreas de campos de altitude, essa é uma prática comum em todo sul do Brasil. O manejo do fogo é de baixa extensão e intensidade e é utilizado a cada 2 ou 3 anos em diferentes regiões da propriedade. Ou seja, uma área completa de campo é dificilmente queimada em um mesmo ano em uma mesma propriedade. Dessa forma, formam-se mosaicos nos campos com diferentes idades a partir da última queimada, possibilitando diferentes espécies de existirem em uma mesma região. Já a pecuária ocorre de forma extensiva, onde os animais são livres e em baixa densidade, cerca de 41 animais para cada 100 hectares em média. O fogo é utilizado para induzir a rebrota dos campos para a alimentação do gado. Sem o fogo, os campos crescem e ficam secos, dificultando o pastoreio e acumulam uma grande quantidade de biomassa seca. Assim, ao longo do tempo, os campos passam a ficar “sujos”, termo utilizado pelos proprietários ao se referirem aos campos com vegetação lenhosa. Essa vegetação lenhosa é geralmente composta por arbustos, muitas vezes dominados por apenas uma espécie, a chamada “vassoura”. Essa grande quantidade de biomassa seca e de arbustos nas áreas sem fogo aumenta o risco de incêndios catastróficos, uma vez que são materiais inflamáveis. Essa foi uma das preocupações frequentemente relatada pelos entrevistados.

Nosso trabalho objetivou compreender como os proprietários que possuem campos de altitude em suas propriedades fazem o manejo desses campos, há quanto tempo isso é feito e, dentre outras coisas, a opinião destes proprietários sobre o futuro dos campos. Além disso avaliamos como as paisagens de campos se transformam com o passar do tempo em áreas que ainda são manejadas e em áreas que foram convertidas em áreas protegidas, onde o fogo e o gado são impedidos. Nossa hipótese foi de que as áreas de campo nativo convertidas em áreas com restrições de manejo tradicional sofrem uma rápida transformação, tornando-se arbustais (vegetação dominada por arbustos; também chamadas de vassourais).

Para reconstruir as mudanças na vegetação, entrevistamos antigos e atuais proprietários de terras e combinamos seus conhecimentos com uma análise de imagens aéreas e de satélite. Nossos resultados demonstraram que durante os primeiros anos sem fogo e gado, a substituição de campos por arbustais aumenta exponencialmente. Em apenas 12 anos sem o manejo tradicional, metade das áreas de campos tornam-se arbustais. Com esses dados conseguimos estimar que bastam 30 anos para haver uma perda de 99% das áreas de campos para arbustais. Enquanto isso, os campos nativos tradicionalmente manejados com o fogo e a pecuária extensiva permaneceram praticamente inalterados nos últimos 40 anos. A gestão do fogo pelos proprietários locais faz parte de suas práticas tradicionais há séculos e foram ensinados ao longo das gerações. Essa gestão evita incêndios em grande escala, uma vez que constantemente reduz a biomassa seca que se forma ao longo do tempo e contribui para manter os campos de altitude juntamente com toda sua biodiversidade exclusiva e consequentemente seus inúmeros serviços ecossistêmicos. Isso indica que essas pessoas ao realizarem essa tradicional prática de manejo, estão contribuindo para a conservação dos campos. O ritmo acelerado da substituição dos campos por arbustos em áreas protegidas, devido ao risco de incêndios catastróficos e alterações nos ecossistemas, ameaça essa biodiversidade exclusiva presente nos campos, e também o bem-estar humano e o patrimônio cultural da região. Além disso, a já ameaçada Floresta com Araucária também corre risco de sofrer com queimadas de grandes extensões quando os campos são substituídos por arbustos.

Conclusões

Nosso resultados sugerem que tomadores de decisões e gestores de áreas protegidas precisam considerar o manejo tradicional do fogo como um processo crucial para os campos, que a degradação pode afetar os campos mesmo estando em áreas protegidas e que certos distúrbios podem maximizar a biodiversidade e os aspectos culturais das paisagens.

Assim, reforçamos que são necessárias políticas públicas de conservação que regulamentem e instruam sobre o uso do fogo como ferramenta de manejo nos campos de altitude do sul do Brasil. Porém, ressaltamos que o manejo com fogo deve ser usado com responsabilidade, pois, em alguns casos, pode favorecer espécies exóticas invasoras ou atingir as florestas quando as áreas não forem adequadamente supervisionados. Assim, é sempre importante que essas atividades sejam autorizadas pelas autoridades competentes, estando em conformidade com a legislação. Acreditamos que políticas públicas de conservação mais inclusivas, que levem em consideração o conhecimento local e práticas tradicionais de manejo, também devam ser estabelecidas, juntamente com a criação de mais unidades de conservação que contribuam para a conservação dos campos e florestas com Araucárias.

Essa pesquisa fez parte de minha tese de doutorado desenvolvida entre 2015 e 2019, através do Programa de Pós-Graduação em Ecologia na Universidade Federal de Santa Catarina.

O estudo foi desenvolvido entre 2016 e 2018 na região serrana do estado de Santa Catarina e contou com a participação dos pesquisadores e docentes Eduardo L. H. Giehl e Nivaldo Peroni, da Universidade Federal de Santa Catarina. Realizamos entrevistas com moradores atuais e antigos de propriedades com campos de altitude da região do Parque Nacional de São Joaquim e arredores. A pesquisa foi publicada na revista científica internacional Scientific Reports, https://www.nature.com/articles/s41598-020-57564-z no dia 21/01/2020, com livre acesso.