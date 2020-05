Clube do Livro: “Dica do Dia” 29/05/2020

Boa tarde, leitores do SJOnline! Esse clima friozinho combina com um belo Romance de Época, campos e colinas, encontros e desencontros.

DICA DO DIA

Nas Colinas de Dorsetshire

Amanda Bonatti

Ano publicação: 2018

Editora: Grupo Editorial Coerência

Gênero: Romance de Época

Disponível em e-book na Amazon e em formato físico no site da editora

Sinopse

Lolla é a jovial e sagaz filha do meio da família Gibbons. De origem humilde, eles residem na vila de Bincombe, na Inglaterra. Para Lolla nada falta e a felicidade é sua companheira. Obstinada, com uma mente vivaz, e personalidade forte, ela vê sua paz e destino serem afetados quando em sua casa aparece um senhor e oferece trabalho para seu pai em sua rica propriedade de campo apenas com o interesse de convencê-lo a entregar Lolla para ser sua esposa. A diferença de idade e ideais formam um grande abismo entre eles, evidenciando as dissemelhanças que a aterrorizam, além do comportamento abominável que o homem apresenta.

Diante, de tais conflitos, a situação só piora quando Lolla conhece o filho de seu indesejado noivo e se apaixona por ele, se entregando a um amor arrebatador que os levará a vivenciar tormentas inconcebíveis em nome da prometida felicidade.

Sobre a Autora

Amanda Bonatti é catarinense, formada em Pedagogia e Letras, pós-graduada em Supervisão Escolar e em Revisão de Textos. Apaixonada pelo mundo dos livros e das palavras escreveu contos, poemas e publicou seis livros entre os anos de 2013 e 2018. Atualmente dedica-se profissionalmente apenas à literatura e a escrever romances de época.

IG da autora: @amandabonattion