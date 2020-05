Um lindo projeto do Azilo São Vicente de Paula onde nos dias 26 e 27 de maio de 2020 a Assistente Social Laura Lisboa realizou uma roda de conversa com as idosas sobre Ser Feliz. Após o diálogo as idosas fizeram a atividade de deixar conselhos para as gerações mais jovens. Neste sentido, queremos compartilhar com os nossos amigos e parceiros as recomendações de pessoas experientes e com conselhos sábios que vêm do coração.

Confira os recadinhos:

