Corta uma e planta duas – Senador pede o Manejo Sustentável da Araucária para Ministro Salles

“Corta uma e planta duas e deixa que a araucária volte a gerar riquezas e rendas paras as famílias“ Diz Senador

O Senador Jorginho Mello (PL-SC) conversou com o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre a importância do manejo sustentável da Araucária, árvore predominante na região Sul do Brasil.

No áudio, o senador conta como foi a reunião, que contou com a presença de lideranças políticas do Planalto Serrano, e o que será feito para que os produtores rurais possam manejar a Araucária de maneira produtiva, sem colocar a espécie em risco.

Ouça: