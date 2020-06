Um dos melhores textos que está circulando pela internet, é provocador e instigante: Imagine, por um momento, que você nasceu em 1900, leia.

Um dos melhores textos que está circulando pela internet, sem autoria definida, Leia abaixo:

Imagina por um momento que você teria nascido em 1900.

Quando você tem 14 anos começa a Primeira Guerra Mundial e termina quando você tem 18 com um saldo de 22 milhões de mortos.

Logo depois aparece uma pandemia mundial, a gripe espanhola, matando 50 milhões de pessoas. E você está vivo e com 20 anos.

Quando você tem 29 anos sobrevive à crise econômica mundial que começou com o desmoronamento da Bolsa de Nova York, causando inflação, desemprego e fome.

Quando você tem 33 anos, os Nazis chegam ao poder.

Quando você tem 39 anos começa a Segunda Guerra Mundial e termina quando você tem 45 anos com um saldo de 60 milhões de mortos. No Holocausto morrem 6 milhões de judeus.

Quando você tem 52 anos começa a guerra da Coreia.

Quando você tem 64 anos começa a guerra do Vietnã e termina quando tem 75 anos.

Uma criança que nasce em 1985 pensa que os seus avós não fazem ideia do quão difícil a vida é, mas eles sobreviveram a várias guerras e catástrofes.

Hoje encontramo-nos com todas as comodidades num mundo novo, no meio de uma nova pandemia.

A gente reclama porque por várias semanas devem ficar confinados em suas casas, tem eletricidade, celular, comida, alguns até com água quente e um telhado seguro sobre suas cabeças. Nada disso existia em outros tempos. Mas a humanidade sobreviveu a essas circunstâncias e nunca perderam a alegria de viver.

Hoje queixamo-nos porque temos que usar máscaras para entrar nos supermercados.

Uma pequena mudança na nossa perspectiva pode gerar milagres. Vamos agradecer você e eu que estamos vivos e vamos fazer tudo o que é necessário para nos proteger e nos ajudar uns aos outros.