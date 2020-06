Eclipse solar deste domingo com formato de anel de fogo. Será o primeiro Eclipse Solar do ano 2020

O eclipse solar do próximo domingo, 21, será diferente e vai formar um anel de fogo no céu.

Será o primeiro Eclipse Solar do ano 2020. O último ocorreu em julho de 2019. Fenômeno não será visível a olho nu no Brasil, mas poderemos assistir graças a transmissões via Internet.

Um eclipse anular é um tipo de eclipse parcial que ocorre quando a Lua está distante demais de nós para cobrir todo o Sol. Astrônomos estimam que no norte da Índia, onde o fenômeno terá seu pico, 99,4% do disco solar estará coberto.

O site do projeto Virtual Telescope irá transmitir o eclipse ao vivo, via streaming, a partir das 02:30 da manhã do domingo (horário de Brasília), mas o ponto alto do eclipse só ocorrerá às 03:42 (horário de Brasília).

Geralmente, um Eclipse Solar ocorre duas semanas após, ou antes de um Eclipse Lunar, que aconteceu na última sexta-feira, 5 de junho.

De acordo com os astrônomos, o eclipse solar anular é diferente de um eclipse solar total, considerando que forma um degrau de fogo – também chamado Anel de Fogo.



Neste ano teremos um total de 6 eclipses, sendo que 2 são agora no mês de junho.



Infelizmente o fenômeno não será visível no Brasil, apenas na África Central e sul de Ásia, China e ilhas do Pacífico.



Eclipse solar

Cientificamente, um eclipse acontece quando a luz de um corpo celeste é bloqueada por outro.

Quando a luz do Sol é obstruída pela Lua, temos o eclipse solar na Terra e, quando a Terra está alinhada entre o Sol e a Lua, lança uma sombra na Lua, origina um eclipse lunar.



Horário

De acordo com um relatório do timeanddate.com, o Eclipse Solar Anular terá seu pico às 15h40, no horário de Brasília.

A duração total do fenômeno é de 6 horas no máximo.



