As imagens dos estragos causados pelo ciclone em São Joaquim

A cidade de São Joaquim foi severamente atingida na tarde desta última terça-feira (30) após a passagem de um ciclone que atingiu a região provocando muitos estragos.

Postes caíram em cima de carros, muitas casas destelhadas, muitas árvores no chão, uma delas chegou a atingir uma casa no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Os ventos ultrapassaram a marca dos 100 quilômetros por hora e provocaram diversos prejuízos para o município de São Joaquim.

Corpo de Bombeiros, Prefeitura de São Joaquim, Defesa Civil tiveram muito trabalho para auxiliar as famílias a recobrir as suas casas utilizando lonas.

Nas rodovias estaduais muitas árvores caíram, principalmente na SC-110 entre a Astro Agrocomercial e Snow Valley onde muitas árvores bloquearam os acessos da pista, foi necessário o uso motosserras para liberar o trânsito.

Os pontos mais atingidos em São Joaquim foram os bairros Santa Paulina com a queda de postes que quase atingiram residências, no bairro Nossa Senhora Aparecida muitas casas foram destelhadas e um dos postes caiu em cima de um Fusca, uma casa foi atingida em cheio por um pinheiro.

O estrago maior ainda foi evidenciado no bairro Nossa Senhora de Fátima onde telhados foram arrancados das casas no alto do morro e uma garagem inteira desmoronou em cima dos carros, pinheiros foram partidos ao meio e muitas árvores deitadas ao chão.

Faltou luz em boa parte da cidade, também foi afetado a telefonia e internet em São Joaquim. A Prefeitura de São Joaquim, escolas e creches sofreram destelhamento, na Epagri um pinheiro caiu e outro ameaça a tombar.

Imagens Defesa Civil – Prefeitura de São Joaquim, Redes Sociais e São Joaquim Online

Veja as imagens:

Veja o vídeo: