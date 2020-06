Ciclone: Atenção consumidores da Celesc

Em virtude do temporal provocado por um ciclone extratropical nesta terça-feira (30), a atualização da Celesc no início da noite (19h) contabilizou 1,5 milhão de unidades consumidoras sem energia elétrica em toda área de concessão.

Neste momento, todas as equipes, para serviços leves e pesados, estão em campo para restabelecer o sistema, após ventos que ultrapassaram os 100km/h em várias cidades catarinenses.

Infelizmente, todas as regiões do estado foram atingidas. Os prejuízos ainda estão sendo levantados pelas equipes regionais.

🚫 CALL CENTER FORA DO AR 📵

Informamos ainda que o cabo de fibra ótica da OI, que possibilita a comunicação de seus clientes com o Call Center da empresa, foi rompido. Nesse momento a orientação é para que as pessoas permaneçam em casa, evitem locais próximos às redes de distribuição e estruturas metálicas, não toquem em condutores no chão e os considerem energizados.

Informações Celesc