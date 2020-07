A Celesc registra o maior dano da história da rede elétrica, após a passagem do ciclone extratropical – 1 milhão e 500 mil unidades consumidoras do estado ficaram sem luz.

A passagem do ciclone deixou um rastro de destruição em praticamente todas as regiões do Estado. Árvores, postes e placas caíram sobre a rede elétrica e provocaram problemas graves na distribuição de energia.



Embora a Celesc estivesse preparada para a passagem do ciclone com equipes de sobreaviso, os danos foram muito significativos. São 300 equipes trabalhando para recuperar o sistema, com cerca de 1300 pessoas, mas o trabalho exige retirada de material pesado das redes e a previsão é que seja estendido por alguns dias em determinadas localidades.



Também houve rompimento de cabos de fibra ótica, que impossibilitou a recomposição automática do sistema e a comunicação de consumidores com o call center. Não foi possível identificar os locais com defeito na rede de distribuição.

A única forma de comunicação dos consumidores é através do aplicativo Celesc.

Nesse momento, a orientação é para que as pessoas fiquem em casa e não se aproximem de locais próximos a rede elétrica para evitar acidentes.



A Celesc está trabalhando para recompor 90% do sistema até o final desta quarta-feira.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Fonte e foto (Celesc @celescoficial )