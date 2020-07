Clube do Livro: “Dica do Dia” 03/07/2020

Sextou!!! A preguicinha começa a chegar e nos abraçar. Nada melhor do que uma lida história cheia de amor e sentimento, coragem e superação, para acompanhar no fim de semana.

Histórias protagonizadas por crianças sempre mexem muito com o leitor, e num mundo devastado pela Segunda Guerra Mundial…

Você vai se emocionar, se apaixonar e com certeza, recomendar.

Jogando Xadrez com os Anjos

Fabiane Ribeiro

Ano publicação: 2013

Editora: Universo dos Livros

Gênero: Fantasia e Ficção

Disponível em e-book na Amazon

Sinopse

Inglaterra, 1947. A Europa encontra-se devastada pela Segunda Guerra Mundial, assim como o coração de Anny. A garota de oitos anos vê seu mundo desmoronar ao receber a notícia de que não poderá mais viver com os pais e terá que se mudar de casa levando pouco mais que seu tabuleiro de xadrez.

Tudo parecia um pesadelo, até que surge Pepeu, um jovem misterioso que mudará para sempre a vida de Anny, levando-a a aprender sobre o mundo e a viver momentos emocionantes sem sair dos canteiros de seu pequeno jardim.

Ao lado de anjos que são colocados em sua jornada, a doce menina aprende a enfrentar as dificuldades através de lições de abnegação, fé e amor verdadeiro.

A Autora

Fabiane Ribeiro teve seu primeiro romance, Jogando xadrez com os anjos, lançado pela Universo dos Livros em 2012. Desde então, já teve mais seis livros publicados: Corações em fase terminal; A menina feita de espinhos; A gente ama, a gente sonha; Dançando com as borboletas e Nós quatro e o amor, somando cerca de 350 mil exemplares vendidos. Em 2014, ela foi morar no exterior a fim de se dedicar aos estudos relacionados à escrita – não apenas de livros, mas também de roteiros para o cinema.

O que os blogueiros literários tem a dizer sobre esse livro?

Conheça o IG @parasempreumlivro

“Engano seu, meu caro, as estrelas sempre estão lá. Tolos são aqueles que deixam uma simples chuva, que é também uma maravilha divina, impedi-los de ver o brilho do céu.” Jogando Xadrez com os Anjos

