Usuários relatam problemas para acessar WhatsApp

Usuários do WhatsApp relataram problemas no funcionamento da plataforma na tarde desta terça-feira (14). No Twitter, o termo WhatsApp apareceu como o assunto mais comentado por volta das 17h, com mais de 400 mil menções.

As principais reclamações citadas por internautas eram as falhas para acessar o serviço de desktop WhatsApp Web.

O site Down Detector, que aglomera relatos de consumidores sobre o status de serviços online, apresentou uma alta no nível de reclamações, registrando mais de 16 mil manifestações às 17h03.

Informações G1