A história do padroeiro de São Joaquim: Santo do dia 26 de julho.

Relembremos a história dos pais de Nossa Senhora, e avós de Nosso Senhor Jesus cristo Sant’Ana e São Joaquim, celebrado hoje 26 de julho. Em hebraico, Ana exprime “graça” e Joaquim equivale a “Javé prepara ou fortalece”.

Santa Ana e São Joaquim são um dos grandes milagres que vemos nas histórias, pois conta a história que apesar da idade avançada os dois não possuíam filhos devido a esterilidade, e isto os causava grande sofrimento, já que para os judeus não ter filhos era um sinal de maldição de Deus. Porém eles nunca desistiram de sua fé, e após muitas orações e muita fé Ana Engravidou, estava esperando Maria.

Era um grande milagre para o casal, Maria nasceu, já com a missão de gerar o Filho de Deus. Podemos atestar a santidade de Santa Ana e São Joaquim através da santidade de Maria, pois como diz um antigo provérbio: “pelos frutos conhecemos as árvores”. Maria, ao nascer, não só tirou dos ombros dos pais o peso de uma vida de medo de uma maldição, mas ainda recompensou-os pela fé, ao ser escolhida no futuro para ser a Mãe do Filho de Deus.

Maria recebeu no lar formado por seus pais todo o tesouro das tradições da Casa de Davi que passavam de uma geração para outra; foi no lar que aprendeu a dirigir-se a Deus com imensa piedade; foi no lar que conheceu as profecias relativas à chegada do Messias.

São Joaquim e Santa Ana, pais Maria, foram, no seu tempo e nas circunstâncias históricas concretas, um elo precioso do projeto da salvação da humanidade.

Os avós são sinônimos de sabedoria e experiência por isso devem ser acolhidos, escutados e amados por todos nós. Sua experiência de vida nos ajudam a encontrar o sentido de nossa própria vida.

Que ao celebrar o dia de Sant´Ana e São Joaquim, avós de Jesus peçamos a bênção de Deus sobre os nossos avós.

A todos os avós, um forte abraço e muitas bênçãos.