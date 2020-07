Fotos que mostram que nossas avós se vestiam muito melhor que nós, tinham um estilo particular que as deixava perfeitas

Selecionamos uma galeria de fotos que mostra que, nossas mães, avós tinham um senso de moda muito melhor que o nosso.

Tinham um estilo particular que sempre as deixavam perfeitas.

Os tempos vêm e vão, assim como as modas, mas a origem da moda que usamos hoje vem de anos atrás.

Os tempos de revolução e até de mudança de pensamento influenciaram muito a maneira como as pessoas se vestiam.

Sempre tinham a roupa certa para cada ocasião.

Embora nos últimos anos tenham tido roupas dignas de capas de revistas, é preciso dizer que, na adolescência e na juventude de nossas mães, o estilo chegava a sair pelos poros.

Sério, elas se vestiam melhor do que ninguém naquele momento e tinham um charme muito particular, digno de imitação.

Era muito estilo até para praticar esporte

Eles possuem experiências de vida diferentes que podem acrescentar muito na nossa própria vivência.

Até o look para trabalhar tinha estilo

Porém, com o passar do tempo, tudo se modificou entre netas e avós, desde o modo de viver até mesmo o jeito de se vestir, fazendo com que as avós tenham muito a ensinar para suas metas , bisnetos.

A cintura alta as deixava com a cintura perfeita.

Resgatar o bom gosto de se vestir já década delas, onde eram elegantes e sensuais, havia uma delicadeza um equilíbrio no se vestir bem e com bom senso.