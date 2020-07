Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, se viu a necessidade da nova ala do hospital Tereza Ramos em Lages ter que entrar em funcionamento para amenizar este momemto crucial na saúde na região serrana catarinense. Depois de muito enpace, a nova ala do Hospital Tereza Ramos será ativada na primeira quinzena de agosto.

Em um primeiro momento, será utilizado apenas um andar, que receberá 28 leitos de UTI para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Fonte: Governo de Santa Catarina.