Águia 04 auxilia na reconstrução de casa destruída na Serra Catarinense

A 5ª.BAv (Batalhão de Aviação da Policia Militar de Santa Catarina) sede do Águia 04 em Lages, através dos Projetos Águias Solidárias, Semear e Casa Amarela estão angariando donativos para ajudar na reconstrução do lar da dona Cecília e do senhor Erivelton, moradores na área rural de Lages, proximidades da Fazenda Asa Verde.

Atualmente o casal está morando num ônibus, após a residência ter sido atingida pela queda de uma árvore durante o temporal no último mês.

A campanha será para angariar donativos como materiais de construção, móveis, eletrodomésticos, roupas e alimentos.

A advogada Ariane Basquerote, parceira ativa da 5ª.BAv, criou uma vakinha online nas redes sociais para arrecadar o valor de 20 mil reais e dessa forma ajudar na missão de reconstrução.

Quem desejar fazer suas doações através da vakinha pode entrar através do link:

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/reconstrucao-da-casa-da-dona-cecilia-e-do-sr-erivelton

Para doações de outros donativos, os mesmos podem ser entregues na sede do Águia 04 às margens da BR- 282 (antiga ADR).

Fonte: Assessoria de imprensa 5ª. BAv.