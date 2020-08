Aeródromo de São Joaquim será finalizado e prestes a receber vôos

O Tão esperado aeroporto Ismael Nunes, localizado em São Joaquim, finalmente está prestes a ser terminado.

No ano passado, foi entregue o estudo ambiental, que era um dos requisitos para o funcionamento da pista de pouso e decolagens. O projeto custou ao município cerca de R$ 216 mil, onde foram feitos relatórios, com o intuito de liberar a pista junto a ANAC, para que finalmente São Joaquim possa receber aviões em seu Aeroporto. A licença ambiental já foi sanada e está tudo dentro dos critérios técnicos.

Nesta semana, o Prefeito assinou com o Governo do Estado, um convenio de R$ 400 mil, para que seja feito a licitação das adequações para finalização do aeródromo e posterior liberação da ANAC para pousos e decolagens. Um plano de zoneamento será realizado, apara adequar a pista, fechar o aeroporto, construir os recuos de pista, com área de escape e áreas planas, sendo que esse recurso será para finalização do aeroporto.



“Agora vamos fechar todo o aeroporto, toda a parte de finalização das laterais e cabeceiras e toda a adequação, onde depois dessa última etapa será liberado para vistoria da ANAC, que é o órgão que irá liberar os voos tão esperados na cidade” comenta o Prefeito Giovani Nunes.



Vale salientar, que quando essa administração assumiu, somente a pista estava pronta, as licenças estavam todas irregulares. Depois de um árduo trabalho a parte técnica foi colocada em dia e em breve São Joaquim vai receber voos de pequeno porte.