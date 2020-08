Imagem vintage chama atenção onde mostra fãs de futebol usando máscaras durante a pandemia de 1918

Crédito: Andy McNeil

Fãs em um jogo de futebol da Georgia Tech durante a pandemia de 1918.

A foto foi tirada pelo graduado Thomas Carter.

Os estádios continuam vazios sem público nas arquibancadas , apenas jogadores e comissões técnicas .

Existem poucas respostas sobre quando eles poderão ser preenchidos novamente, devido a insegurança por causa da pandemia. Sem vacina não há segurança para impedir o contágio da doença que tem se mostrado fatal para muitas pessoas.

Embora os tempos sejam outros, não é a primeira vez que o esporte é afetado por uma pandemia.

“O vírus está na mesma faixa de tempo”, disse Andy McNeil, graduado e engenheiro mecânico da Georgia Tech. “A história se repete.”

McNeil tem uma imagem em seu escritório há anos de Grant Field na Georgia Tech em 1918. Uma imagem mostra a equipe em campo. O outro, as arquibancadas – cheias de fãs sob medida com máscaras no rosto.

Uma nota na parte de trás da imagem diz “Georgia Tech durante a pandemia de 1918”.

O bisavô de McNeil, Thomas Carter, tirou a foto.

McNeil encontrou as imagens pela primeira vez quando criança.

Tem sido um ponto de discussão há anos, quando as pessoas perguntavam sobre as fotos. Uma época que antes parecia inimaginável, agora uma realidade.

“Quando o coronavírus começou, eu fiquei tipo ‘Uau, eu tinha um membro da família que viveu isso’”.

O bisavô de McNeil, Carter, adorava aventura. Na esperança de aprender mais sobre a pandemia de gripe em 1918, McNeil ouviu as fitas antigas que sua família havia produzido. Nelas, estavam entrevistas com Carter.

Ele era inteligente – se formou na Georgia Tech. Mas também ousado. Ele se agarrava à parte de trás dos carros que viajavam pelo centro de Atlanta. Ele construiu um barco e contrabandeava libações para o país durante a proibição.

Talvez assistir a um jogo de futebol durante uma pandemia tenha sido visto como ousado.

“As pessoas entendiam as ramificações da gripe espanhola na época”, disse McNeil. “Ele estaria vivo se não usasse uma máscara? Quem sabe.”

Durante a segunda onda mortal da pandemia de 1918, o Georgia Tech ainda conseguiu jogar sete jogos, seis em casa e um na estrada que foi remarcada para Pitt. Foi o único jogo que foi modificado por causa da pandemia. A equipe, liderada por John Heisman, jogou jogos na frente dos fãs.

A sociedade chegou tão longe em alguns aspectos. Atualmente, o mundo está correndo para produzir uma vacina para o COVID-19, mas a imagem de um jogo de futebol em 1918 espelha como é a vida hoje, com muitas pessoas vestindo coberturas faciais.

“É uma dose de realidade”, disse McNeil. “Antes do coronavírus, eu não podia imaginar estar no Georgia Tech com uma máscara. Uma pandemia nunca passou pela minha cabeça. É uma realidade que a história se repete, e podemos superar isso, mas temos que fazer a coisa certa”.

McNeil não afirma ser um especialista. Mas ele fica frustrado quando vê pessoas que não usam coberturas faciais, o que é recomendado pelos especialistas. Talvez se todos o fizessem, a pandemia terminaria mais cedo. Ondas consequentes diminuiriam. E o esporte poderia voltar mais cedo ou mais tarde.

“Meu bisavô viveu uma vida inteira, ele conseguiu”, disse McNeil. “Espero que isso inspire as pessoas que tudo ficará bem, eventualmente.”

A “gripe espanhola”

As pessoas chamavam de gripe espanhola por causa de seu suposto local de origem. Os sintomas incluíram febre alta, tosse, tontura e transpiração intensa. Freqüentemente se desenvolveu pneumonia brônquica, com a morte ocorrendo em alta porcentagem desses casos. Esse tipo de gripe era incomum, pois era mais mortal para jovens adultos saudáveis.

O vírus estava se espalhando há meses, mas o número crescente de casos foi subnotificado devido à censura em tempo de guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos e muitos outros países censuraram más notícias para não incentivar seus inimigos. Mais tarde, verificou-se que a chamada gripe espanhola não se originou na Espanha. Só que a Espanha era neutra na guerra e não censurou as reportagens da doença.

Fonte Olhar contemporâneo