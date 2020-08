Jovens vão à Brasília em busca de recursos federais para São Joaquim

Neste começo do mês de agosto de 2020, os jovens Liander Padilha e seu amigo Wesley Andrade foram até Brasília, Capital Nacional e mostraram que não é necessário ter idade e nem ser político para usar a voz em prol do município do São Joaquim.

Eles usaram todo o carisma, força de vontade e entusiasmo para chegar ao congresso nacional e pedir o apoio de diversos parlamentares no auxílio de recursos para a cidade da neve.

Ao chegar em Brasília foram recepcionados pelo Deputado Federal Daniel Freitas, o qual os jovens tem um vínculo muito grande e logo já foram relocados em uma reunião com Jairo Martins, Presidente do conselho político da CBDEL – Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico e atual presidente da Federação Catarinense de Desporto Eletrônico.

No dia seguinte, pela manhã tiveram uma reunião com dois grandes nomes do cenário político atual, o secretário da Cultura – Mario Frias e o Senador Jorginho Mello, o primeiro ficou encantado com a ação dos trabalhos em prol da tradição e da cultura gaúcha que vem sendo mantida por entusiastas locais como a Dona Zilma Nezi e o Senhor Wolni dos Santos.