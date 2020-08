Médico deixa mensagem emocionante antes de morrer por Covid-19: “Peguei essa doença fazendo o que amo, cuidando dos meus pacientes com amor e dedicação. Faria tudo outra vez”,

O médico Lucas Augusto Pires, que estava contaminado com Covid-19, fez um post emocionante em uma rede social antes de ser encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Pai de duas crianças, ele não resistiu e morreu pela doença causada pelo novo coronavírus no sábado (8), no Hospital Maringá, na região norte do Paraná.

Neurocirurgião, o médico integrou a equipe responsável pela cirurgia que separou as gêmeas siamesas Maria Ysabelle e Maria Ysadora no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, neste ano passou a atuar na linha de frente de combate ao coronavírus no Instituto de Saúde Bom Jesus, em Ivaiporã, também na região norte do estado.

Lucas deixou a esposa e dois filhos.

Fonte MBL NEWS