Houve uma queda de barreira na Serra do Rio do Rastro. Ocorrido na altura do KM 408 da SC 390, por volta das 16h deste domingo (16).

O trânsito se encontra interrompido neste momento, já realizado contato com Secretaria de Infraestrutura para a retirada do material, ainda não há previsão de liberação do trecho interrompido.

O Vídeo da queda da Barreira foi flagrado por um policial que fazia patrulha no momento do incidente:

Veja o vídeo:

Com informações de PMRv – Posto 21 – Bom Jardim da Serra