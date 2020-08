Jeep Club oferece veículos 4×4 para socorrer famílias que poderão ser atingidas pela neve em São Joaquim

O Jeep Clube de São Joaquim, através de seu Presidente Anderson Vitória Matos informou ao Prefeito de São Joaquim, na manhã desta terça (18), que seus integrantes, assim como os seus veículos 4×4 estarão em disponibilidade do município e da Defesa Civil, para um eventual ação de socorro as pessoas e famílias vulneráveis que poderão ser atingidos pela forte neve que deverá ocorrer nesta semana, com a previsão de início na quinta e término somente no sábado, podendo acumular mais de 20cm de espessura, o que poderá ocasionar danos a telhados de residências e deixar comunidades isoladas.

“Nós do Jeep Club estramos em alerta, para se locomover a possíveis localidades que venham a ficar isoladas, para transportar pessoas, mantimentos e medicamentos”