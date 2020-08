Vem aí 7ª edição do protocolo Less Fat

A nutricionista Tatiane Flores, especialista em emagrecimento, lançou a 7ª edição do protocolo Less Fat. Criado por ela, o método consiste em acompanhar durante 30 dias os participantes e, auxiliá-los não só a perder peso, mas adotar hábitos alimentares saudáveis.

Essa é uma edição especial quarentena. É conhecido que as pessoas com sobrepeso estão inseridas no grupo de risco da Covid-19, por isso a necessidade de receberem auxilio para fazerem boas escolhas alimentares e se manterem saudáveis para ultrapassar a pandemia.

O protocolo inicia dia 24 de agosto. As vagas são limitadas e as inscrições encerram no dia 22, as 23h59mim.

Muitas pessoas me falam que estão cansadas de fazer dieta para emagrecer: e quando investigo a dieta vejo que está muito restritiva e aí não suportam por muito tempo e desistem!

Atenção!

A dieta que você irá seguir para emagrecer como LESS FAT, será igual a alimentação que você seguirá para sempre. Você vai se REEDUCAR!

Reeducar o paladar, o que e o quanto come.

Já deu certo para centenas de pessoas e vai ser sucesso com você também!

