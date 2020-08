Respirador “Araucária I” é produzido na Serra Catarinense

Numa parceria entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amures, Uniplac, Senai, Acil e CDL, foi apresentado na tarde desta segunda-feira (24), o protótipo de um ventilador pulmonar que poderá ser usado como suporte respiratório a pacientes hospitalizados. Fruto de três meses de intensas pesquisas e testes, o respirador ainda precisa ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para ser disponibilizado às unidades de saúde com foco no tratamento da Covid-19.

Sobre o projeto

A Campanha Juntos pela Serra, de enfrentamento ao Covid-19, teve início em março de 2020. Um dos segmentos dos recursos financeiros arrecadados foi destinado ao protótipo para ventiladores pulmonares. A previsão inicial era de um custo inferior a R$15mil para 3 equipamentos.



Apesar de pouco tempo, houve um minucioso cuidado e muitos estudos. Neste processo muitas instituições e pessoas foram envolvidas para troca de experiências e desenvolvimento do protótipo.



A parceria entre alguns protagonistas de nossa região, como a UNIPLAC, SENAI, ACIL, CDL, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amures e vários profissionais autônomos resultou na união de esforços e expertises para o desenvolvimento de um protótipo que desse o suporte ventilatório necessário para pacientes.



Numa importante etapa de finalização deste processo, foi apresentado na tarde desta segunda-feira (24), o protótipo de um ventilador pulmonar, batizado carinhosamente por uma das mentoras Dra. Lilia Kanan, como "ARAUCARIA I".



Fruto de três meses de intensas pesquisas e testes, o ventilador ainda precisa ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para ser disponibilizado.



“O foco da campanha era arrecadar recursos para compra de ventiladores e concluímos que seria mais barato fabricar o produto, pois tínhamos profissionais qualificados em nossa região para tal execução. Buscamos os parceiros e hoje temos um sonho realizado”, revelou a diretora executiva do Consórcio de Saúde, Beatriz Montemezzo.



O processo de estudos de modelos executáveis foi intenso. Ao final, o projeto apresentado por Antônio Wiggers foi avaliado pelo grupo como o mais viável. A tecnologia do equipamento foi desenvolvida pelos professores Dionatan de Liz, Adilson Soares e Everaldo Wiggers, da disciplina de automação e mecatrônica do SENAI. “Foram muitas horas de trabalho dentro de um programa específico considerando a programação e compressão da mecânica do equipamento.

O fisioterapeuta Leonardo Stefen, exímio conhecedor do funcionamento e operações deste tipo de equipamento acompanhou e orientou a parte mecânica e o resultado é animador”, afirma a gerente executiva do Senai, Silvia De Pieri.

Os recursos da campanha administrados pelo Consórcio de Saúde permitirão a fabricação de três ventiladores. Assim que houver sinal verde da ANVISA, os outros dois serão produzidos dentro das mesmas normas.



A Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-graduação da UNIPLAC, Dra. Lilia Kanan, com total apoio do Reitor, Prof. Kaio Amarante, colocou a universidade e seu corpo docente à disposição do projeto e promoveu a condução e articulação deste junto às demais instituições.

O presidente da Acil, Carlos Eduardo de Liz enfatizou o sucesso da parceria. “O mais importante é a união das instituições públicas e privadas numa mesma causa. Esse é o maior ganho”, frisou Carlos de Liz. Ele disse que o projeto será de livre acesso a quem desejar produzir o ventilador pulmonar.



O secretário executivo da Amures Walter Manfroi, observou a importância de termos esses equipamentos disponíveis para atender a todos os pacientes.

O ventilador mecânico faz com que o oxigênio chegue até os pulmões, facilitando a respiração de pessoas que estão enfrentando dificuldades ou que perderam completamente essa capacidade. A máquina sopra ar rico em oxigênio para dentro dos pulmões do paciente a partir de um tubo.



Foi uma tarde muito produtiva onde tivemos a oportunidade de conhecer o protótipo ARAUCARIA I, e com muito orgulho passaremos para a próxima fase que será a aprovação de profissionais que fazem uso de tal aparelho.

