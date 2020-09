Covid-19: laboratórios começam a definir preço de vacinas

Foto/Oxford University/AP/

Valores ainda estão em estudo, mas variam de 4 a 37 dólares a dose, em negociações com governos.

A corrida para o desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus se aproxima da reta final para muitos laboratórios. Atualmente, 11 candidatas estão na fase 3 de estudos clínicos, que avalia a eficácia e a segurança do produto em milhares de pessoas.

A divulgação de resultados preliminares destes testes – que já podem ser suficientes para aprovação de uso de emergência em muitos países – estão previstos para começar entre outubro e novembro.

Mas, afinal, quanto custarão as vacinas contra o coronavírus?

Muitas empresas, como a Johnson & Johnson e a Astrazeneca se comprometeram a comercializar a vacina sem lucro durante a pandemia. Ainda assim, os preços variam muito entre as farmacêuticas.

Devido à pandemia, as negociações de venda estão ocorrendo diretamente com os governos ou grandes grupos que têm o objetivo de garantir o acesso igualitário ao imunizante em todo o mundo.

No momento, não há previsão de venda – nem preço – ao consumidor final. Assim, a maior parte dos valores definidos até o momento são baseados em acordos com governos específicos.

A empresa de biotecnologia americana Moderna, pioneira no início dos testes em humanos, informou recentemente que irá cobrar de 32 a 37 dólares (equivalente a 177 a 205 reais) pela dose de sua vacina…

No acordo com os Estados Unidos, a dose da AstraZeneca custa cerca de 4 dólares (cerca de 22 reais). Segundo informações do Daily Mail, os países da União Europeia pagarão 2,20 libras por dose da Covid-19 (cerca de 15 reais). No Brasil, o governo liberou 1,5 bilhão de reais para a compra da vacina de Oxford, mas o acordo prevê a transferência de tecnologia para a Fiocruz e não equivale apenas a compra das doses.

A vacina desenvolvida pela Johnson & Johnson, que acaba de chegar à fase 3 de testes clínicos, custará em média 10 dólares (cerca de 55 reais) no acordo com o governo americano. O regime de aplicação …

A Pfizer e a BioNTec, firmaram um contrato de 1,95 bilhão de dólares com os Estados Unidos para fornecer 100 milhões de doses de sua vacina candidata baseada em mRNA, o que equivale a um custo de

19,50 dólares (aproximadamente 108 reais) por dose. O imunizante da startup de biotecnologia Novavax, tem, para os Estados Unidos, um custo aproximado de 16 dólares (cerca 89 reais) por dose.

Com informações Veja Abril