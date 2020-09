Educandário movimentou São Joaquim com Carreata Saúde Emocional- Setembro Amarelo

Educandário Santa Isabel- Escola da Inteligência

Educandário Santa Isabel, selecionou o dia 27 de setembro como a data oficial da carreata Saúde Emocional – Setembro Amarelo que reuniu dezenas e mais dezenas de carros pelas ruas de São Joaquim na tarde desse domingo.

Veja o Vídeo:

Vestidos de amarelo, com os carros decorados e todos juntos celebrando a VIDA.



A carreata foi realizada com o objetivo de sensibilizar a comunidade sobre a valorização da saúde emocional na promoção do bem-estar social e da qualidade de vida, tendo oportunidade de celebrar a união entre escola, família e sociedade para essa importante causa social!



Viver é a melhor opção!



Você não está sozinho!

Se ame!

Cuide-se!

Veja as imagens: