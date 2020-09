Leone di Venezia eleita a Vinícola do Ano Wines of Brazil Awards 2020!

Leone di Venezia, eleita a Vinícola do Ano 2020 pela Vinibraexpo, o grande festival de vinhos brasileiros. Luz e encanto. Não se pode esperar menos dos vinhos da Leone di Venezia, declarou Vinibraexpo, em suas redes sociais.

A pequena vinícola catarinense vem arrebatando público e crítica, obtendo resultados expressivos nos últimos anos no Wines of Brazil Awards, posicionando-se entre os melhores produtores do nossos país. Dedicada exclusivamente ao cultivo de castas italianas, situada em território privilegiado nas altitudes de São Joaquim e contando com o perfeccionismo e a paixão de seu grande enólogo, o também proprietário, Saul Bianco, a Leone consagra-se definitivamente em 2020 sendo eleita em votação que contava com vinícolas de grande renome, como Casa Perini, Valduga, Don Guerino, Guaspari e Luiz Argenta, onde obteve nada menos do que impressionantes 42% da preferência dos 3170 votantes, entre profissionais e consumidores. Nosso mais profundo reconhecimento a todas as vinícolas indicadas e nossas felicitações pela brilhante conquista a Leone di Venezia, Vinícola do Ano Wines of Brazil Awards 2020!

O Concurso Wines of Brazil Awards consagra os melhores do ramo de vinhos do país em várias categorias e também premia os melhores do ano no setor em cada campo de atuação pelo vinho brasileiro.

Reconhecido como uma das principais fontes de orientação do mercado interno e externo para identificação de vinhos brasileiros de alta qualidade, o Concurso conta com um board constituído por renomados profissionais e consagrará os melhores vinhos do nosso país em diversas categorias. Há 4 anos o Prêmio Vinícola do Ano coroa o conjunto da obra entre boas práticas e a grande qualidade dos vinhos produzidos.

A Leone di Venezia, a representante dos Vinhos de Altitude que traz o classicismo das castas italianas produzidas no terroir incomparável da altitude de São Joaquim, é eleita a vinícola do Ano.

Agradecemos a todos que nós prestigiaram com seu voto, nos elegendo como a vinícola do ano 2020.

Equipe Leone di Venezia,

Salute!!!