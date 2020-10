Como limpar tênis branco: veja 6 dicas simples

Uma peça essencial para o ter no guarda-roupa é o tênis branco, porque ele combina com tudo. Seja com jeans com camisetas coloridas, vestidos ou até mesmo looks mais chiques.

Mas, provavelmente, você já desistiu de sair com seu tênis branco preferido porque ele estava sujo. Esse tipo de calçado precisa de uma rotina de cuidados especiais para manter-se o mais limpo possível.

Listamos algumas maneiras de como limpar seu tênis branco (mesmo ele estando amarelado ou encardido), e o melhor: utilizando materiais caseiros!

Atenção! Antes de utilizar as técnicas abaixo, é necessário lavá-lo com água e sabão para tirar as partes mais grossas de sujeira e manchas.

1 – Pasta de dente

Separe uma escova de dente velha ou outra que seja própria para limpeza, passe pasta de dente e saia esfregando ao longo do calçado. Tome cuidado para não danificar a peça, caso seja um tênis de couro ou tênis de tecido.

Nessas partes, use menos força; Já na parte da borracha, esfregue com vontade! Deixe a solução alguns minutos no calçado e enxágue com água corrente.

2 – Bicarbonato de sódio

Misture água, detergente líquido e bicarbonato de sódio (em proporções iguais) em um recipiente. Quando formar uma pasta, aplique ao longo do tênis e esfregue com uma escova. Aguarde 2 minutos e enxague. Caso seja necessário, repita o processo.

Para as áreas onde a sujeira não saiu ou em casos de tênis amarelado, faça uma mistura de meia xícara de vinagre branco e uma colher de chá de bicarbonato. Aplique usando um cotonete. Deixe agir por alguns minutos e lave normalmente.

3 – Sabão em pó

Primeiro, remova os cadarços e palmilhas do tênis. Em seguida, 5 um pouco de detergente incolor e sabão em pó com água até formar uma pastinha. Esfregue com uma escova na superfície do calçado e aguarde alguns minutos. Enxágue com água corrente e deixe secando na sombra.

4 – Sal grosso

Em um recipiente, misture sal grosso e um pouco de água. Esfregue a solução por todo o tênis e deixe agir por uma hora. Enxágue normalmente e deixe secar.

5 – Água sanitária

Água sanitária (ou alvejante) também é muito utilizado para limpar superfícies brancas. Por isso, tome cuidado para aplicá-lo somente em uma peça dessa cor, pois em caso de peças coloridas, pode manchar.

Use um cotonete para limpar as partes sujas e concentre-se nos locais emborrachados, que ficarão super limpos e brancos após o uso do produto!

6 – Limpador multiuso

Em um recipiente, misture uma xícara de água quente, uma colher de sopa de detergente e uma uma colher de sopa de limpador multiuso. Esfregue a solução no tênis branco até retirar toda a sujeira. Após esse processo, enxágue e deixe secar.

Dica: Caso você não tenha tempo de fazer uma limpeza profunda no seu tênis, uma outra solução é usar uma mistura de talco e água (em quantidades iguais) e aplicar por todo o calçado.

Com informações MSN