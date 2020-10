Senafrut 2020: Seminário Nacional de Fruticultura de Clima Temperado será totalmente online, confira a programação

A Comissão Organizadora do 14º Senafrut, informa que a 14ª edição do Senafrut (Seminário Nacional de Fruticultura de Clima Temperado), que ocorrerá nos dias 12, 17, 19, 24 e 26 de novembro de 2020, será totalmente online em função das restrições impostas da pandemia ocasionada pelo covid-19. Assim convidam a todos para conferir a programação completa do evento nos banners em anexo, no site e nas demais mídias oficiais do evento (Facebook e Instagram).

Programe-se. Agende essas datas. O evento é gratuíto.

Sua participação é fundamental para o sucesso do mesmo.

Inscrições no site: www.senafrut.com.br

Segue a programação:









Programação Senafrut – online

Comissão Organizadora do 14º Senafrut – online