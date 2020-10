Abóbora de 900 kg vence concurso anual nos EUA

Uma abóbora de 900 quilos foi a vencedora na edição deste ano da competição da abóbora gigante mais pesada da Nova Inglaterra, realizada no estado do Massachussetts.

O americano Hiram Watson faturou o título de um concurso anual de abóboras gigantes realizado durante uma feira agrícola no estado de Massachusetts (EUA). Watson garantiu o primeiro lugar com uma abóbora de 861,8 quilos.

O americano Hiram Watson faturou o título de um concurso anual de abóboras gigantes realizado durante uma feira agrícola no estado de Massachusetts (EUA). Watson garantiu o primeiro lugar com uma abóbora de 861,8 quilos.

Hiram Watson garantiu o primeiro lugar com uma abóbora de 861,8 quilos (Foto: Reprodução/Twitter/Shauna Leva)

Hiram, de Farmington, no estado de Nova Hampshire, superou o segundo colocado por mais de 60 quilos. Gary Vincent, de Plainville, ficou com a prata, com uma abóbora de 794,5 quilos. Mark Breznick ficou em terceiro, com uma de 775,6 quilos.

Pela vitória, o dono do vegetal faturou um prêmio de US$ 5 mil (R$ 12,16 mil).

Com informações MSN