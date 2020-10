A ação social e ecológica da ACAPRA com apoio do colegio São José “Reciclar para Salvar” foi um sucesso

No final de semana, dia 04/10 foi comemorado o dia de São Francisco de Assis o protetor dos animais e padroeiro da ecologia, uma linda ação social e ambiental, de amor aos animaizinhos e respeito ao meio ambiente foi promovida pela ACAPRA com o apoio do Colégio São José ( ponto de coleta), recolheram pilhas, baterias e todo tipo de lixo eletrônico, além da coleta da tampinhas de plástico e lacres de alumínio. ⁣E quem doou ainda pode ajudar os animais de rua e contribuir para salvar o meio ambiente. Funcionou no sistema drive thru.

Foi coletado pilhas, baterias e todo tipo de lixo eletrônico, além da coleta da tampinhas de plástico e lacres de alumínio.

Parabéns a todos envolvidos nesta ação de consciência e respeito ao meio ambiente e aos animais.