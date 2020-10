Cia da Saúde há 06 anos com produtos naturais cuidando da saúde dos Joaquinenses

A loja Cia da Saúde comemora, neste sábado (17) seus renomados 06 anos, tornando a vida dos cidadãos joaquinenses mais saudável e com ótima qualidade de vida em um empreendimento que mudou e para melhor a forma de nutrição. E para comemorar, a Cia conta com várias promoções e surpresas que une os parceiros, amigos e clientes que colaboraram com a loja desde a sua inauguração.

E nesse dia de comemoração, a Nutricionista Tatiane Flores, seu marido Maicol Nalon e a família da loja de Produtos Naturais, conta com a sua presença para aproveitar as ofertas e as degustações de seus produtos de extrema qualidade.