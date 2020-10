Pablo Flores Nunes revela o talento Joaquinense no mundo da Motovelocidade

O sentimento é unânime entre os pilotos. A vida sobre duas rodas requer muita dedicação e compromisso integral com a profissão que escolheram. O esforço para ser campeão ou conquistar uma boa colocação acaba gerando um hábito cotidiano de treinos e pensamentos quase que exclusivos na disputa. E todo piloto tem uma história, de porquê entrou no mundo duas rodas, e é isso que você confere agora um pouco da história do Piloto de motovelocidade o Joaquinense, Pablo Flores Nunes, esse cara super talentoso e determinado, que tem combustível em alta adrenalina no sangue, ele já correu em muitas pistas de velocidade, participando de grandes campeonatos de motovelocidade no Brasil, com certeza ele é um orgulho para os Joaquinenses.

Corridas são corridas e as coisas mudam rápido demais, por isso acredite sempre em Deus, em você e nos seus!!! Nossos sonhos se tornando realidade. Gratidão e felicidade resume!!! Hj deu P4 na Cat. Pro Extreme

Esta é a sua primeira foto quando começou a competir em 2012.

Pablo primeiramente gostaríamos que fizesse uma pequena apresentação de como foi o seu início de Motovelocidade? Quando começou a ingressar nessa vida de velocidade, e foi desde quando que você viu que era realmente o esporte em que se identificava e que era apaixonado?

Sempre fui ligado a motovelocidade desde a minha adolescência sempre gostei sempre mexi em moto e enfim, sempre fui ligado ao esporte e fui estudando paralelamente praticando o esporte, praticando o Esporte aos finais de semana de forma amadora, agente chama de “track Day:” Quando se fecha o autódromo para determinadas pessoas amadoras com motos esportivas ir lá e andar durante o dia então fazia isto com frequência e quando terminei a faculdade, pois sou formado em “Direito” eu comecei a me dedicar mais intensamente ao esporte de velocidade sobre duas rodas, e foi quando em 2011 eu comecei a disputar algumas etapas do campeonato Paranaense e foi uma ótima experiência que serviu para me dar este start na carreira e em 2012 eu me dediquei ainda mais e corri denovo o campeonato Paranaense e cheguei em 5° lugar no campeonato. E em 2013 eu resolvi fazer novamente o campeonato Paranaense com algumas etapas do Brasileiro, então eu fazia os dois campeonatos o Paranaense e o Brasileiro . Quando tinha as etapas no Sul no PR e no RS, pois em SC não existe um autódromo, eu ia correr o campeonato Brasileiro paralelo com o Paranaense .

Quais os principais e mais marcantes campeonatos que você participou?

Então no final de 2013 fui chamado pela Kawasaki para fazer um teste em Curitiba, fiz e eles logo após né chamaram para participar de uma prova que se chama “500 milhas do Brasil” uma prova de endurance, uma prova de resistência que era eu mais 3 pilotos e ficamos em 3° lugar. E a partir daí, em 2015 eles me convidaram para integrar a equipe da Kawasaki na equipe Satélite. É uma equipe paralela ao oficial de fábrica. Eu ingressei e corri o campeonato Brasileiro de 2015 com esta equipe e cheguei em 8° lugar onde tinha mais de 30 pilotos eu cheguei em 8° lugar, e depois deste ano eu mudei de equipe e fui para equipe Moto New Motors uma equipe de São Paulo e lá sim eu corri o campeonato Brasileiro de 2016, 2017, 2017, 2018 e 2019 até este ano , onde mudei novamente de equipe, então neste período em 2016 eu conquistei o 5°lugar no campeonato Brasileiro e 2017 eu fiquei em 3° lugar no campeonato Brasileiro e 2018 eu fui vice-campeão Brasileiro e 2019 fiquei em 3° lugar no campeonato Brasileiro e paralelo q isto eu continuo disputando as provas de emdurence que são provas de bastante resistência que é realizada uma vez ao ano. Então se junto os melhores pilotos do Brasil e vão fazer está prova e nesta prova de 500 milhas que é anual, nesta eu fui campeão em 2016 das 500 milhas e 2017 fui o 5° lugar nas 500 milhas, estes são os principais títulos que tenho até hoje.

Quais as corridas que foram um tanto imprevisíveis que tornou tudo muito emocionante para você?

Campeonato Brasileiro que é o mais importante do Brasil, a classe rainha da motovelocidade da super bike Brasil e participei do campeonato Paranaense e as provas das 500 milhas que são realizadas anualmente onde as melhores equipes se reúnem para disputar esta prova de resistência então estes são maiores campeonatos que participei.

Você está está cada vez mais intimamente ligado ao mundo do motociclismo? A adrenalina da velocidade, você tem que ser super preciso a cada volta e não se desconcentrar como você lida com isto?

Eu vivo a motovelocidade 24 horas por dia, então a dedicação é intensa, eu trabalho com isto o tempo todo, então estou conversando com minha atual equipe a “PCM/PRT Racing é uma das 3 maiores equipe hoje de moto na minha opinião, então eu vivo 24 horas de foco e agente tem treinamento muito intenso eu tenho treino físico de manhã e a tarde , tem fisiologista que me acompanha e o fisioterapeuta e personal teiner que me dá condicionamento físico para chegar no final de semana e estar nas corridas apito a dar o meu melhor a estar preparado p competir. E isto envolve está concentração, então passamos por constantes testes de psicotécnicos que feito com a mesma equipe que avalia os pilotos da TAM. Então ali somos extremamente testados sobre q concentração, enfim todo o reflexo tudo que se exige de um piloto de aviação é feito conosco. E a concentração com a vida de piloto você vai adquirindo cada vez mais na verdade, você sobe na moto e você entra numa espécie de transe de concentração onde você não vê mais nada está intimamente ligado apenas ao que vc está fazendo ali e isto te coloca num nível de concentração de foco imenso.

Como foi a sensação de subir a curva do café em Interlagos no treino classificatório com uma Superbike 1000ccc?

Toda corrida é emocionante é um sonho novo de uma nova conquista. Toda corrida de moto sempre é imprevisível. Pois, por mais que você esteja cercado dos melhores engenheiro os melhores mecânicos do Brasil, tudo pode acontecer na corrida, agente não consegue antever o que vai acontecer. Nao é uma corrida de carro por exemplo que você mais ou menos tem uma diretriz de quem você vai ganhar. De moto é tudo muito imprevisível para vocês ter uma ideia um segundo às vezes divide onze ou doze posições, então tudo muito acirrado e a cada final de semana que vou correr seja no estado que for, é uma emoção nova o desejo de conquistar. Agente já tem uma boa bagagem no esporte já conseguimos vários conquistas aí mas cada final se semana é um desafio novo, então é uma adrenalina só que m tá lá dentro vive este mundo sabe consegue sentir. Infelizmente em SC não tem muita divulgação por não ter Autódromo, mas no resto do Brasil somos bem conhecidos e já tem uma bagagem e já desfrutamos de uma certa fama, pois já estamos há bastante tempo no esporte.

Um pouquinho da sensação de subir a curva do café em Interlagos no treino classificatório com uma Superbike de competição 1000cc!!! Imagem espetacular!!!

Fora dos treinos e corridas, gosta de fazer?

Um piloto hoje tem uma vida de atleta, então cono me referi anteriormente a minha rotina é super dedicada eu treino de manhã e a tarde quase todos os dias uma rotina bem puxada e quando não estou correndo ou treinando eu gosto de ficar c minha família meus amigos , reunir a família amo poder ficar com meu filho, pois como viajo muito então as vezes tenho que ficar 10 a 15 dias longe dele e quando retorno adoro ficar com ele com minha esposa com a minha mãe que me apoiam sempre, então este meu passa tempo predileto. Pois a minha família é minha base. São pessoas espetaculares que estão comigo nas melhores horas e nas piores.

Qual sua maior inspiração na vida e na carreira?

Inspiração na minha vida e na minha carreira são a minha mãe o meu filho e a minha esposa, são eles que fazem eu acordar às 6 da manhã, como é minha rotina ir para esteira treinar ir correr são eles que me motivam são a minha Fonte de inspiração.

Na foto o filho do Piloto

Porque escolheu a Motovelocidade como esporte:

Desde a infância estou intimamente ligado ao esporte de motovelocidade e ser um esporte profissional sempre foi meu maior sonho, então lutei com muita determinação sempre para realizar e conseguir um destaque neste esporte que é minha paixão, mas é um esporte muito caro para se manter que demanda muito dinheiro, as vezes muito talentos por aí se perdem por não ter condições de seguir. Mas agente graças a Deus conseguiu um certo destaque e conseguir levar a carreira a diante e estamos aí até hoje . É o esporte que amo de verdade.

Sobre as motos que você já pilotou?

Minha moto atual e uma Suzuki GSX1000 R super esportiva eu já corri pela Yamaha pela BMW pela Kawasaki e este ano fechamos com a Susuki e minha primeira moto que eu corri foi uma BMW eu comecei a correr com ela 2 anos e depois mais 3 anos de Kawasaki e mais 2 anos de Yamaha e agora com a Suzuki.

Qual piloto Nacional e internacional que você se considera fã? Qual sua pista predileta?

Tem vários pilotos nacionais que sou fã e amigo, mas que se destaca e além de tudo é um cara excepcional um profissional de extrema qualidade é um dos poucos amigos que eu tenho neste meio, pois uma amizade difícil neste meio de competição mas eu destaco o Edson Luiz , ele mais conhecido como Mamuti, grande piloto sou fã dele de verdade.

Piloto internacional o Valentino Rossi que corre no campeonato mundial de motovelocidade sou bem fã dele.

Minha pista predileta no Brasil tenho 2: meus 2 Autodromo que mais gosto de correr é em Curitiba e Goiânia .

Sobre sua cidade Natal:

Sou natural de São Joaquim eu passei toda minha infância em São Joaquim, meus pais também são de SJ, sou filho de Sirlei Cândida Neves Nunes que foi uma grande Professora em São Joaquim, uma pessoa super popular na cidade e também filho do Acacio Flores Nunes dono do Cartório.

Superbike 2020 / Interlagos fale um pouco sobre aquele momento?

Sensação é indescritível você poder correr em Interlagos que é o templo da motovelocidade no Brasil do esporte motor enfim, é a casa do Ayrton Senna, então a sensação é uma mistura de prazer e medo absurda e não tem como tentar descrever o que sinto lá. E algo surreal, mas agente há vários anos já está acostumado a isto mas a cada corrida uma nova sensação. Que mais me emocionou foi quando eu ganhei uma corrida em Interlagos é meu filho estava junto eu pude subir no pódio Interlagos com ele no meu colo e ali passa um filme na tua cabeça de tudo que você já viveu já lutou para estar ali e também pensar que grandes ídolos do esporte já estiveram ali como o Ayrton Senna o Nelson Piquet tantos outros . A emoção se renova sempre a cada fim semana de campeonato.

Sobre Projetos futuros?

Em um campeonato de grande importância no mundo da velocidade a dedicação é a maior possível, pois estou com uma equipe maravilhosa eu não gosto muito de fazer prognóstico até porque meio que impossível e improvável você prever alguma coisa em esporte a motor. Mas estamos trabalhando incansavelmente com muita garra edeterminação para que consigamos chegar ao melhor lugar possível neste campeonato . Estou cercado de profissionais maravilhosos super competentes, trabalhamos sete dias na semana para que no final de semana de corrida as coisas ocorreram da melhor maneira. Então é isto temos trabalhado absurdamente na moto que é nova até então nu cá tinha corrido com ela uma moto espetacular Suzuki estamos trabalhando encima desta moto, ajustando e com.isto tenho as melhores expectativas que este ano, possamos conquistar o tão sonhado título, vamos continuar trabalhando para que isto aconteça.

Meu projeto é dar o meu melhor e conquistar alcançar os melhores resultados possíveis e continuar ligado ao esporte e no futuro q médio prazo quando encerrar minha carreira de piloto pretendo continuar no meio do esporte, algo que se encaixe comigo e me agrade mas meu futuro é motovelocidade eu respiro o esporte. Que as coisas aconteçam da melhor maneira quero agradecer o contato do São Joaquim on Line, muitas pessoas em São Joaquim acredito que ainda não me conhecem não lembram de mim que é uma pena porque São Joaquim se perde em valores aí eu conheço muitas pessoas que são pessoas de excelência em suas profissões que não são reconhecidas pela cidade ou talvez não tenham o reconhecimento que mereçam mas enfim isto assim mesmo eu desejo o melhor para todo mundo sempre ano minha cidade a minha terra as linhas raízes estão em São Joaquim passei minha infância e minha adolescência aí e sempre quando posso eu vou para São Joaquim.

Nossos sonhos se tornando realidade (equipe) e tudo transcorrendo como sempre desejamos, obrigado @equipeprt @papocommamute @mamute99 @macacoes2mt @livesportscenter gratidão e felicidade resume!!!

E agora veja alguns dos principais e mais marcantes campeonatos que Pablo participou? Vamos descrever com fotos!

Campeonato em 2015

Em 2016 Camp. Brasileiro (Moto-kawasaki ZX10 R).

2018 ( moto Yamaha R1) Camp Brasileiro.

2017 Camp. Brasileiro moto Yamaha R1.

Em 2020 moto Suzuki faz 1000R

“Super Bike Brasil o 4 maior campeonato de motovelocidade do mundo, então é um campeonato de extrema importância no mundo da velocidade e minha dedicação é maior possível”









Campeonato 2020

Por trás de um instante de pódio e de festa, só eles sabem da força de vontade que precisa existir para aquele pequeno momento de glória acontecer. Dor, paciência, vontade, força, garra, coragem, uma boa pitada de insanidade, muita resiliência e sem dúvida um enorme investimento emocional, físico e mental….

Em 2014 Camp Brasileiro moto BMW S 1000RR.

Mais momentos do motociclista Pablo































