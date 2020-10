Um bom software de edição de vídeo é capaz de transformar qualquer ideia em um projeto de qualidade. Descubra qual é o melhor editor de vídeos grátis para computador!

A busca por mais informações sobre edição de vídeo tem crescido consideravelmente nos

últimos tempos. Somente no mês de setembro, o termo “programas para editar vídeos” foi

pesquisado mais de 8 mil vezes no Google.

Outra busca comum entre os usuários é “qual o melhor editor de vídeos grátis para o

computador”. A pesquisa tem relação direta com as oportunidades profissionais que a área de criação de conteúdo tem oferecido, seja como produtor ou como editor.

Para essa pergunta, a resposta pode estar em um dos mais utilizados softwares de edição de vídeo para o YouTube: o Wondershare Filmora9

O melhor editor de vídeos grátis para o computador

Quem está começando a editar vídeos, normalmente se depara com o desafio de encontrar um software completo, simples de utilizar, e que não tenha uma licença paga. Ao preencher todos esses requisitos, oferecendo ainda recursos extras, o Filmora9 se torna a melhor opção.

O Filmora9 faz um ótimo equilíbrio entre ferramentas de edição simples e avançadas. Como

recursos básicos, o Filmora9 permite cortar, aparar, dividir e combinar partes de um vídeo com apenas alguns cliques.

Imagem: Filmora9

Para deixar esses cortes mais refinados, o programa conta com um verdadeiro banco de

transições, sendo que muitos efeitosreplicam movimentos de câmeras que costumam ser feitos no momento da filmagem.

O Filmora9 também apresenta bancos de vinhetas e músicas. No caso das vinhetas, todas são animadas, com a possibilidade de personalização. Assim, você pode inserir o seu nome, nome do canal ou projeto, com a mesma qualidade de uma animação feita sob medida.

Imagem: Filmora9

Já o banco de músicas é ideal para os vídeos que vão para as redes sociais, pois os sons são livres de direitos autorais. Assim, quando você publicar sua produção, não terá problemas com as regras de royalties do YouTube.

O Filmora9 conta ainda com ferramentas de ajuste de cores, capazes de corrigir desde

problemas com a iluminação no momento da gravação, até a inserção de filtros para deixar o visual mais uniforme.

Imagem: Filmora9

Quem está pensando em criar um vídeo para o YouTube, tem ainda a vantagem de contar com pré configurações na hora de exportar o projeto. Assim, o seu vídeo fica pronto com as dimensões corretas para a plataforma.

Outras 3 opções de editor de vídeo grátis

Apesar do Filmora9 ser um programa de edição de vídeo bastante completo, muitas vezes o usuário quer recursos limitados, seja pela capacidade de processamento do computador ou pela baixa complexidade de seus projetos.

Se esse for seu caso, conheça outras 3opções de editor de vídeo grátis para PC:

1. Windows Story Remix

O famoso programa de edição de vídeos nativo dos computadores Windows, o Movie Maker, não existe mais. Em seu lugar, entrou o substituto Story Remix.

O Story Remix não é um programa específico, ele faz parte do aplicativo Fotos, presente a partir do Windows 10, que é a ferramenta de visualização de imagens.

Seus recursos incluem cortes de partes de vídeos, junções de trechos diferentes, aumento ou queda na velocidade, edição de cores, entre outas opções.

2. Avidemux

Outra opção focada nas tarefas mais básicas é o Avidemux. Uma de suas principais

características é a falta de linha de tempo no software, o que faz com que seja impossível

adicionar filtros, efeitos de transição ou trabalhar com vários vídeos ao mesmo tempo.

Por outro lado, o Avidemux é bem leve e bastante intuitivo, fazendo com que qualquer nível de usuário tenha uma boa experiência. O Avidemux permite cortes simples, inserção de filtros e codificação de arquivos.

3. VSDC Video Editor

O VSDC é uma opção gratuita, com diferentes recursos para o usuário. Quem opta pelo software encontra uma série de filtros, efeitos de transição e ferramentas de correção de cores disponíveis.

O VSDC também trabalha com várias linhas de edição, para que o usuário faça a combinação e sobreposição de vídeos e imagens. Todos os arquivos de mídia populares são aceitos para edição no programa.

Com todas essas informações, cabe ao usuário escolher o programa de edição de vídeo que

melhor se adeque às suas necessidades, para desenvolver um projeto de acordo com a ideia original.

Afinal, a combinação de uma boa ideia com o melhor editor de vídeos grátis para o computador, só pode resultar em um projeto de qualidade!