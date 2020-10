Reino Unido anuncia novo lockdown, válido até o início de dezembro

Novas regras de confinamento devem entrar em vigor nesta quinta-feira (5). Bares e serviços não essenciais serão fechados, mas escolas seguem recebendo estudantes. De acordo com o governo, nova onda de contaminações pode ser duas vezes pior que a primeira.

Neste sábado (31), o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou as novas medidas de lockdown para o Reino Unido. Para conter o acelerado avanço da segunda onda de contaminações pelo novo coronavírus no país, as novas regras de confinamento passam a valer a partir de quinta-feira (5) até o início de dezembro.

Boris Johnson afirmou que o crescimento no número diário de novos casos de Covid-19 é maior do que o pior cenário previsto e que, sem uma ação imediata, há risco de sobrecarga total do sistema de saúde britânico e que o número de mortes pode ser superior a mil por dia.

As medidas anunciadas pelo primeiro-ministro britânico foram:

– Todos os cidadãos devem permanecer em casa e só será permitido sair por razões específicas;

– Serviços não essenciais, como comércio e setor hoteleiro, serão fechados;

– Bares e pubs serão fechados;

Locais de trabalho poderão manter as atividades, mas apenas caso as funções exercidas não possam ser realizadas de casa;

– Escolas e universidades seguem abertas.

Fonte G1