5 dicas para não cair em fraudes e aproveitar a Black Friday

Uma das épocas mais aguardadas pelos consumidores está se aproximando: a Black Friday. Temporada de promoções e ofertas em comércios de todos os tipos, o evento pode ajudar quem precisa comprar algo, mas não deseja gastar tanto.

No entanto, nem tudo o que reluz é ouro. Como já foi visto em anos anteriores, grupos de má índole podem aproveitar essa data para anunciar descontos que não existem ou, até mesmo, fingir ser uma loja que não são na internet.

Então, antes de sair às compras, é importante que o consumidor fique atenção – ainda mais se estiver pensando em comprar on-line. Confira estas dicas para garantir economia de verdade!

1 – Duvide de descontos muito grandes

Por mais que pareça irresistível comprar um produto pagando bem pouco, é necessário ter cautela na hora de analisar as promoções. Os golpistas sabem que os consumidores desejam economizar bastante e, por isso, anunciam mercadorias com preços extraordinários.

O resultado é que muitas pessoas pagam por algo que não recebem. Nesses casos, como a loja não existe, não é possível recorrer à Justiça para obter a mercadoria.

Devido a isso, observe se o desconto não é “grande demais para ser verdade”. Uma televisão que costuma sair por R$ 3 mil, por exemplo, dificilmente, custará menos de R$ 1 mil.

Outra forma de avaliar a promoção é verificar a procedência do anunciante. Observe é se um site sério como o Porta Folhetos, onde há várias ofertas de Black Friday para 2020 ou o endereço eletrônico das próprias lojas, como Casas Bahia, Magazine Luiza, etc.

2 – Prefira pagamento em cartão

Pagar com cartão de crédito é mais seguro do que com o boleto. Isso porque, caso você tenha problemas com a compra, ainda existe a possibilidade de cancelá-la com a operadora do cartão.

Por sua vez, se o boleto emitido pela loja for falso, dificilmente, o banco irá reconhecer o golpe. Consequentemente, o consumidor terá perdido o dinheiro.

3 – Não clique em links suspeitos

Outra forma que os fraudadores utilizam para aplicar golpes é enviar links por e-mail com supostas promoções. Muitas vezes, eles utilizam e-mails parecidos com os oficiais e, por isso, o indivíduo não percebe a diferença.

Para evitar que o aparelho seja corrompido com vírus ou caia em um site falso, ao receber esse tipo de desconto, prefira pesquisar a loja por conta própria. Por exemplo: caso receba um link das Lojas Americanas, em vez de clicar pelo e-mail, abra outra aba e pesquise o estabelecimento.

Há fraudes que até roubam a senha bancária dos usuários. Por isso, todo cuidado é pouco na hora de acessar o e-mail e as redes sociais.

4 – Verifique a segurança do site

Se, por um lado existem pessoas mal intencionadas se passando por grandes varejistas, de outro, há novas lojas à espera dos consumidores na Black Friday. Ou seja, não são apenas os comércios mais populares que lançam promoções e ofertas nesta data.

Para garantir a segurança dos dados em endereços que não conhece, o recomendável é verificar se o site possui certificado de segurança. Isso é bastante simples, basta observar se ao lado esquerdo do endereço eletrônico há o símbolo de um cadeado, o que indica a presença de certificado SSL.

5 – Veja se o frete compensa

Apesar de não envolver a segurança, o frete pode impactar bastante nas compras on-line sem que os consumidores percebam. Algumas lojas até aumentam esse custo para compensar o desconto dado na mercadoria – o que faz com a promoção deixe de fazer sentido para quem compra.

Uma bolsa que custa R$ 150, por exemplo, pode ser anunciada na Black Friday por R$ 120 e ter um frete de R$ 40. Se, mesmo assim, o consumidor ainda achar interessante pagar o frete, uma alternativa é verificar se algum amigo ou familiar deseja fazer compras no mesmo site. Dessa forma, eles podem dividir o custo da entrega.

De acordo com o exposto, apesar de a Black Friday ser uma grande oportunidade para economizar, ela requer bastante atenção. Nem tudo o que é anunciado na internet é verdadeiro. Existem pessoas mal intencionadas que se passam por lojas para obter dados ou vender produtos que não entregam. Então, antes de pensar no que comprar, é importante avaliar os descontos disponíveis e onde irá gastar o dinheiro.