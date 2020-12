Governo do Estado garante vacinação contra o coronavírus para população catarinense em reunião com a Fecam

O governador Carlos Moisés assegurou nesta sexta-feira, 11, que Santa Catarina terá vacinação contra a Covid-19 para a população. O chefe do Executivo estadual confirmou a informação a prefeitos e deputados durante reunião online com a Federação Catarinense dos Municípios (Fecam) no fim da tarde, após conversa com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Durante a videoconferência, Carlos Moisés informou que o governo federal trabalha para anunciar o Plano Nacional de Imunização na próxima semana, com distribuição das doses entre o fim de janeiro e fevereiro de 2021.

Carlos Moisés também sinalizou que, caso seja necessário, o Governo do Estado dispõe de R$ 300 milhões separados em caixa para compra de vacinas. Os valores seriam suficientes para adquirir cinco milhões de doses. “Estamos comprometidos em garantir a imunização dos catarinenses. O governo federal é o responsável pelo Plano Nacional de Imunização e temos que acompanhá-los nesse sentido. A parte do governo estadual está sendo feita, com a preparação da logística, das equipes de profissionais e licitação de seringas”, afirmou o governador. O Estado já adquiriu 15 milhões de agulhas.

O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, afirmou que na próxima segunda-feira, 14, será feita a apresentação do planejamento da Campanha de Vacinação para 2021, que já está pronto. “O programa brasileiro de imunização é o melhor programa de vacinação do mundo e ele precisa ser respeitado e valorizado. É obrigação do governo estadual preparar a logística, fazer o dimensionamento de insumos e equipes. Neste sentido, tudo está planejado e organizado”, destacou.

De acordo com a Secretaria da Saúde, o Estado tem 1.186 salas de vacina e, neste momento, o trabalho é de ampliação e qualificação das equipes de vacinação.

Participaram da reunião nesta sexta-feira os deputados estaduais Paulinha, Luciane Carminatti, Vicente Caropreso, Zé Milton Scheffer e Ada de Luca, além do presidente da Fecam, Paulo Roberto Weiss, e prefeitos de cidades catarinenses.

Por Leonardo Gorges

